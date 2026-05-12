Lo que reveló Donald Trump sobre los presos políticos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que todos los presos políticos en Venezuela serán liberados.

Así lo declaró el mandatario durante un breve encuentro con la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a su viaje a China.

«Vamos a sacarlos a todos», expresó Trump al ser consultado por el periodista David Alandete sobre la preocupación de sectores venezolanos ante la permanencia de ciudadanos tras las rejas por motivos políticos.

Asimismo, afirmó que «como saben, ya liberaron a muchos presos políticos, y el resto vendrá».

De igual forma, Trump afirmó que Delcy Rodríguez «está haciendo un gran trabajo». Incluso reiteró que «la gente de Venezuela está emocionada con lo que está sucediendo. Ni siquiera pueden creerlo, están bailando en las calles (…) y los prisioneros políticos saldrán».

Sobre los acuerdos energéticos con Venezuela, Trump respondió: «Tenemos a Exxon y a Chevron, tenemos a todas las grandes empresas entrando. Venezuela está ganando ahora más dinero del que han ganado en los últimos 25 años», subrayó.

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LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

De acuerdo a las cifras publicadas por el Foro Penal, en Venezuela todavía hay 457 presos políticos. Específicamente son 414 hombres y 43 mujeres.

Además, de este número 270 son civiles y 187 son militares. Incluso, el Foro Penal señaló que 456 son adultos y uno solo es adolescente. Mientras, se desconoce el paradero de dos detenidos.

La ONG también acotó que 42 presos tienen nacionalidad extranjera.

El Foro Penal apuntó que desde 2014 a la fecha se han detenido en Venezuela a 19.092 personas.

Asimismo, agregó que más de 11.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.