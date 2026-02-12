«Lo hacen comer del suelo»: La pesadilla de un migrante que suplicó salir de EEUU pagando su boleto

La detención en Estados Unidos de un ciudadano chileno, identificado como Gonzalo Torres, de 29 años, se ha convertido en una pesadilla que su familia describe como “angustiante e inhumana”.

De acuerdo con lo reseñado por medios chilenos, Torres fue arrestado en Burnsville, en Minnesota, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras aparentemente exceder el tiempo permitido por su visa.

Aunque dos días después firmó un acuerdo de salida voluntaria para regresar a Chile —e incluso ofreció pagar su propio pasaje—, su solicitud fue rechazada y los vuelos programados para su repatriación fueron cancelados en tres ocasiones, prolongando una detención que, según sus cercanos, no tiene justificación.

De acuerdo con el medio Sahan Journal, Torres permanece recluido en el Centro Correccional Richwood, en Luisiana, sin una fecha clara para su retorno.

Su familia denuncia que ha pasado largos períodos incomunicado y las autoridades no han entregado información precisa sobre su situación.

La incertidumbre se ha convertido en un tormento para su pareja, Constanza Palma, quien asegura que la detención interrumpió los planes que ambos tenían para regresar juntos a Chile a principios de febrero.

«CONDICIONES DEPLORABLES»

Las condiciones dentro del centro de detención han generado especial preocupación. Palma relató que Torres hace sus necesidades en baños desbordados.

Además, señaló que debe padecer cortes frecuentes de agua y electricidad, y comida servida en el suelo, un trato que califica como indigno y peligroso. «Lo hacen comer del suelo», recalcó.

Es por ello, que la familia teme por su bienestar físico y emocional. Especialmente considerando que Torres no ha cometido delitos y su intención siempre fue abandonar el país de manera voluntaria.

OPERACIÓN METRO SURGE

El caso se enmarca en la Operación Metro Surge. Se trata de un operativo masivo de control migratorio en Minnesota que afectó a más de 3.000 inmigrantes en los últimos meses.

No fue hasta jueves, 12 de febrero, que la administración Trump dijo que pondrá fin a su ofensiva contra la inmigración en Minnesota.

En una conferencia de prensa en la ciudad, el zar fronterizo Tom Homan dijo que la coordinación con las fuerzas del orden locales y el éxito de la aplicación de la ley migratoria han contribuido al fin de la Operación Metro Surge.

«He propuesto, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de tropas concluya», expresó el funcionario.