Llegar a un acuerdo o «aniquilarlos»: La advertencia de Trump en la ONU sobre Irán

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una «gran decisión» sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o «aniquilar» a la República Islámica.

En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

«Debo tomar una gran decisión», expresó el mandatario. «¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?», prosiguió el mandatario.

«¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?», agregó.

📺TV en DIRECTO | Trump sobre Irán: «Haremos un trato con Irán… o los aniquilo»https://t.co/JC4FMgMKVL pic.twitter.com/sPX5s3ngPu — EL PAÍS (@el_pais) September 22, 2026

El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes «están esperando para ver» cómo le va a Trump en las elecciones.

Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que «está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra».

EFE