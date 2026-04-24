«Ley MAMDANI», la radical propuesta en EEUU para desnaturalizar y deportar a migrantes «socialistas e islamistas»

El representante republicano por Texas, Chip Roy, presentó ante el Capitolio un proyecto de ley que busca la expulsión sistemática de los Estados Unidos de ciudadanos naturalizados y residentes extranjeros basados en sus afiliaciones políticas y religiosas.

Se trata de la radical propuesta de ley “MAMDANI”, presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

De acuerdo con lo explicado por el republicano, con la ley se busca permitir la desnaturalización, deportación y prohibición de ingreso a migrantes o no ciudadanos que estén afiliados o que promuevan el socialismo, comunismo o fundamentalismo islámico.

Es decir, plantea una modificación profunda de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que generó una intensa controversia por su alcance ideológico y sus implicaciones constitucionales.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley MAMDANI), un acrónimo que coincide con el apellido de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Mamdani, nacido en Uganda, naturalizado estadounidense y miembro del Partido de los Socialistas Democráticos de América, sería uno de los potencialmente afectados por la norma.

Según reportes, otras figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib también pertenecen a ese partido, lo que ha intensificado la controversia en relación con el proyecto.

¿QUIÉN ES EL IMPULSOR DE LA LEY?

Chip Roy es un aliado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y figura destacada del movimiento MAGA.

Justificó la propuesta afirmando que el sistema migratorio estadounidense ha permitido la entrada de personas que, según él, promueven ideologías contrarias a los valores del país.

En declaraciones difundidas por su oficina, sostuvo que la legislación busca frenar lo que describe como un «avance marxista e islamista» que, a su juicio, ya afecta a Europa y amenaza a su estado natal, Texas.

Roy decidió no competir por un nuevo período en el Congreso y ahora concentra sus esfuerzos en una segunda vuelta muy disputada dentro de las primarias republicanas para convertirse en fiscal general de Texas.

En esta nueva etapa política ha endurecido su discurso contra la comunidad musulmana, un giro que ha quedado ampliamente documentado.

Un análisis citado por The Washington Post señala que, desde enero, el legislador ha difundido más de 200 publicaciones —entre su cuenta oficial y la de campaña— relacionadas con el islam, los musulmanes o la ley sharia, una cifra que supera a la de cualquier otro miembro del Congreso.

Ese enfoque también se refleja en sus iniciativas legislativas. En octubre presentó la llamada Ley de una América Libre de la Sharia, que busca impedir la entrada o permanencia en Estados Unidos de extranjeros que practiquen la ley islámica.

En declaraciones al Post, Roy afirmó que frenar lo que describe como una «oleada de islamistas» hacia Texas sería su prioridad central si llega a ocupar la fiscalía general del estado.