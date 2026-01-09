Le preguntaron a Trump si Cuba es el próximo «objetivo» tras captura de Maduro y esto respondió

La captura de Nicolás Maduro parece haber reconfigurado el tablero político del hemisferio, y una de las preguntas inevitables para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, surgió este viernes, 9 de enero, cuando le consultaron si el próximo “objetivo” es el régimen de Cuba.

Durante una reunión con los principales líderes petroleros estadounidenses en el marco de los acuerdos energéticos con Venezuela, Trump evitó una respuesta directa, pero dejó entrever que la isla atraviesa un momento de vulnerabilidad y su futuro inmediato es incierto.

LEA TAMBIÉN: LA JUSTIFICACIÓN DE TRUMP PARA CONTROLAR EL PETRÓLEO DE VENEZUELA QUE EXPUSO ANTE LOS LÍDERES DE COMPAÑÍAS DE ESTADOS UNIDOS

Sus declaraciones, lejos de disipar dudas, alimentaron la inquietud sobre los próximos pasos de la Casa Blanca en la región.

Trump afirmó que Cuba “se encuentra en una situación muy difícil”, especialmente tras la pérdida del petróleo y los recursos financieros que recibía desde Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores.

Según el mandatario, la economía cubana depende en gran medida de ese flujo energético y monetario, lo que deja al país expuesto en un escenario regional que ha cambiado drásticamente. “Nadie sabe realmente qué le va a pasar a Cuba”, dijo, subrayando la fragilidad del momento.

El presidente también destacó que, a diferencia de Venezuela, Cuba posee “un pueblo muy fuerte” y “militarmente poderoso”, capaz de proteger a quienes gobiernan la isla.

Aseguró que ese aparato de seguridad ha recibido durante años apoyo económico proveniente de Caracas, lo que, en su visión, explica parte de la resistencia del régimen cubano. Sin embargo, evitó precisar si Estados Unidos contempla acciones directas como la operación que culminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

¿QUÉ DICE RUBIO?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reforzó la presión discursiva al afirmar que “la gente que tiene el control en Cuba tiene que tomar una decisión”.

Rubio insistió en que Washington no busca una Cuba «desestabilizada, pero responsabilizó al régimen de cualquier crisis futura por negarse a permitir libertades económicas y políticas».