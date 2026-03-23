Las polémicas declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz sobre «nuevos gobiernos» en Venezuela, Irán y Cuba

El senador estadounidense republicano Ted Cruz aseguró que en los «próximos seis meses, podríamos ver nuevos gobiernos en Irán, Venezuela y Cuba».

Durante una entrevista en el programa de Sean Hannity por Fox News, el legislador aseguró que «estos tres regímenes autoritarios podrían estar cerca de su final» gracias a las acciones impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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Entre las acciones que destacó, fue la llamada «Operación Resolución Absoluta», que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Cruz reiteró, basado en acciones como las del 3 de enero, que el escenario internacional podría transformarse de manera acelerada en los próximos meses.

«Es muy posible, Sean, que en los próximos seis meses veamos caer los regímenes de Irán, Venezuela y Cuba. Y también podríamos ver cómo los sustituyen gobiernos que quieren ser amigos de los Estados Unidos de América», sostuvo Cruz.

«Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy siendo optimista al respecto, hay mil cosas que pueden salir mal. Pero, si eso ocurre, sería el cambio geopolítico más trascendental desde la caída del Muro de Berlín, ya que Estados Unidos ganaría la Guerra Fría sin disparar un solo tiro», comentó.

In the next 6 months, we could see new governments in Iran, Venezuela, and Cuba. If we end up with governments in those countries that want to be friends with America, that’d be the biggest geopolitical shift since the fall of the Berlin Wall. pic.twitter.com/uRJbVv7SHJ — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 23, 2026

SITUACIÓN EN IRÁN

Cruz relató, que sostuvo una conversación reciente con el presidente Trump, centrada en la situación iraní.

«Hablé con el presidente Trump anteayer y hablamos en particular sobre Irán. Y le dije ‘en este momento, el régimen se tambalea. El ayatolá está en sus últimos días’. Y le dije también que no deje pasar esta oportunidad. Tenemos una oportunidad», apuntó.

«El ayatolá corea habitualmente ‘muerte a Estados Unidos’. Este es un régimen que es el principal patrocinador estatal del terrorismo en todo el planeta. Es responsable del asesinato de cientos de militares estadounidenses, tanto hombres como mujeres. El régimen iraní ha proporcionado más del 90 % de la financiación de Hamás y Hezbolá», recordó Cruz.

Asimismo, señaló que la caída de los ayatolás no solo beneficiaría al pueblo iraní, sino que tendría un impacto positivo en la estabilidad regional y, sobre todo, en la seguridad nacional de Estados Unidos.

«Ver a los ayatolás derrocados sería un avance tremendo para el pueblo de Irán. Sería un avance tremendo para Oriente Medio. Pero lo más importante es que supondría una mejora enorme para la seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump está ejerciendo el liderazgo necesario y que eso está haciendo que nuestro país sea mucho más seguro», sentenció.