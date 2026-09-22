EEUU

Las imágenes de Delcy Rodríguez en la ONU, así escuchó los discursos de Trump y Lula da Silva

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
Delcy Rodríguez
EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió este martes al inicio de la 81 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

La representante venezolana acudió con su comitiva, entre ellos el canciller Félix Plasencia.

- Publicidad -
Ad image

En el lugar, Delcy Rodríguez también saludó al presidente de España, Pedro Sánchez, con quien conversó unos minutos.

Durante la sesión, Rodríguez escuchó los discursos de los mandatarios de Brasil y Estados Unidos, Lula Da Silva y Donald Trump, respectivamente.

Sin embargo, luego decidió abandonar la plenaria.

Rodríguez tiene previsto intervenir el jueves ante la Asamblea General de la ONU.

La más reciente visita de un jefe de Estado venezolano a EEUU fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero en Caracas.

Además, este martes Delcy Rodríguez se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según anunció la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mar 22/09
$ USD: 852,41 Bs
EUR: 978,17 Bs