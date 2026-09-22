Las imágenes de Delcy Rodríguez en la ONU, así escuchó los discursos de Trump y Lula da Silva

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió este martes al inicio de la 81 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

La representante venezolana acudió con su comitiva, entre ellos el canciller Félix Plasencia.

#22sep | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó la mañana de este martes a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en la Asamblea General. Video: VTV pic.twitter.com/nRi20lNRAx — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 22, 2026

En el lugar, Delcy Rodríguez también saludó al presidente de España, Pedro Sánchez, con quien conversó unos minutos.

Delcy Rodriguez stands up, walks to greet the Spanish delegation and leaves. She is back now listening the Brazilian president. pic.twitter.com/SsuVcLuhyh — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) September 22, 2026

Durante la sesión, Rodríguez escuchó los discursos de los mandatarios de Brasil y Estados Unidos, Lula Da Silva y Donald Trump, respectivamente.

Sin embargo, luego decidió abandonar la plenaria.

La presidenta encargada de Venezuela @delcyrodriguezv abandona la ONU tras escuchar a Trump pic.twitter.com/1e8KAjAwAC — Javier Negre (@javiernegre10) September 22, 2026

Rodríguez tiene previsto intervenir el jueves ante la Asamblea General de la ONU.

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, participa en el debate de alto nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la sede central del organismo en Nueva York, Estados Unidos.… pic.twitter.com/hbX43DjS47 — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) September 22, 2026

La más reciente visita de un jefe de Estado venezolano a EEUU fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero en Caracas.

Delcy Rodriguez leaving the UN shortly after Trump speech. It was a hectic scene as she was walking out as President Erdogan and his massive entourage were walking in (not in video). pic.twitter.com/MUGYADuBWZ — Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) September 22, 2026

Además, este martes Delcy Rodríguez se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según anunció la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.