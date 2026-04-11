Las espectaculares fotos que dejó el histórico amerizaje de la cápsula Orión de la misión Artemis II

La cápsula Orión concluyó la misión Artemis II con un exitoso amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, exactamente a las 8:07 pm hora local y ante la mirada expectante de todo el mundo, hecho que dejó espectaculares fotos antes y después del amerizaje.

Los rescatistas extrajeron a los cuatro astronautas mediante botes y los trasladaron rápidamente en helicóptero para que recibieran su primera evaluación médica tras completar el histórico sobrevuelo lunar.

Unos paracaídas gigantes de colores naranja y blanco frenaron el descenso de la nave durante su reentrada a la atmósfera terrestre, permitiendo que la cápsula tocara el agua con suavidad tras viajar a velocidades extremas.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Jeremy Hansen y Christina Koch aparecieron sonrientes en las primeras imágenes oficiales, confirmando el excelente estado de salud que reportó la NASA.

PALABRAS DE LOS TRIPULANTES

«Ayer, el director de vuelo Jeff Radigan dijo que teníamos que alcanzar un ángulo de menos de un grado después de recorrer un cuarto de millón de millas hasta la Luna. Y su equipo lo logró», afirmó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Kshatriya destacó el esfuerzo colectivo durante una rueda de prensa en el Johnson Space Center y subrayó sobre la precisión del regreso. «Eso no es suerte, es el resultado del trabajo de 1000 personas».

El directivo justificó la ausencia de los protagonistas en el evento inicial señalando que «escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron».

Con este logro, la agencia espacial mantiene despejada la ruta hacia la superficie de la Luna, aunque Kshatriya advirtió que el trabajo pendiente supera los esfuerzos realizados hasta la fecha.

«Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero esto creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo», remarcó el administrador.

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La nave alcanzó una velocidad máxima de 24.664 mph durante su retorno, una cifra cercana al récord histórico de reentrada más rápida que todavía ostenta la misión Apolo 10 desde el año 1967.

Los equipos de salvamento aseguraron la estructura de la Orión después de que esta soportara temperaturas extremas, estimadas en la mitad de la intensidad solar, durante su paso por las capas atmosféricas.

Esta misión finaliza una travesía de nueve días que llevó a los seres humanos al punto más alejado de la Tierra en la historia, superando el récord de distancia establecido por el Apolo 13 hace 56 años.