Las duras acusaciones del director de la DEA que involucran al Gobierno de Maduro

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este jueves al gobierno de Nicolás Maduro de estar «colaborando» con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las Farc y con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, afirmó Cole en diálogo con Fox News.

En este sentido, el director de la DEA indicó que en lo que va de 2025 han «incautado más cocaína que en años anteriores».

No obstante, indicó que a pesar de los esfuerzos «sigue en aumento» la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

“La corrupción venezolana y la dictadura en ese país mantienen sus actividades de narco-terrorismo. Siguen enviando estas drogas a Estados Unidos, causando la muerte de cientos de miles de estadounidenses, además de los miembros de Tren de Aragua que envían para dañar las calles de nuestro país”, finalizó Cole.