La seria amenaza de Trump por negativa de Macron de integrar “Consejo de Paz” para supervisar Gaza

La tensión diplomática entre Washington y París escaló este martes, 20 de enero, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que impondrá aranceles del 200 % a los vinos y champanes franceses.

La amenaza surge como respuesta directa a la negativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de integrar el recién creado “Consejo de Paz”, un organismo impulsado por Trump con ambiciones globales y amplias facultades en materia de gobernanza y resolución de conflictos.

“Les voy a imponer un arancel del 200% a sus vinos y champanes. Y él se unirá. Pero no tiene por qué unirse”, declaró el mandatario estadounidense ante la prensa.

“Nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”. Eso le dijo Trump a los periodistas el lunes en referencia a Macron, después de ser informado de que el presidente francés rechazaría su invitación.

“En este momento, Francia no puede aceptar”, señaló el mismo lunes el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, durante un debate con legisladores, al explicar que los estatutos del organismo exceden el marco de la reconstrucción y la gestión de Gaza tras la guerra, respaldados por Naciones Unidas.

Según Barrot, la propuesta es incompatible con los compromisos internacionales de Francia y con su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Una fuente cercana a Macron reforzó esta posición al señalar que el mandato del organismo va más allá de Gaza. También que abarca atribuciones globales que Francia considera desproporcionadas.

¿QUÉ ES EL CONSEJO DE PAZ?

El Consejo de Paz fue presentado por Trump como una instancia para coordinar la reconstrucción de Gaza tras la guerra, aunque la documentación fundacional revela un alcance mucho mayor: supervisión de crisis prolongadas, gobernanza en zonas inestables y resolución de conflictos a escala mundial.

En paralelo a la presión sobre Francia, Trump confirmó que invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a unirse al organismo. Se trata de una información que luego fue ratificada por el Kremlin, que aseguró estar evaluando los detalles de la propuesta.

Los estatutos del Consejo establecen que los países miembros deberán pagar 1.000 millones de dólares para obtener un asiento, con representación directa de jefes de Estado o de gobierno.

La participación inicial sería de tres años, prorrogable mediante un pago adicional de más de 1.000 millones de dólares durante el primer año.

Trump figura como “presidente inaugural” del organismo, con amplios poderes. Entre ellos la capacidad exclusiva de invitar miembros, la última palabra en votaciones y la facultad de revocar participaciones salvo veto de dos tercios de los integrantes.

Mientras tanto, el Consejo continúa tomando forma con invitaciones a líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Brasil, además del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

También fueron designados como miembros el secretario de Estado Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, el negociador Steve Witkoff y Jared Kushner.