La reclasificación que daría la Casa Blanca a la marihuana por tratarse de una “droga menos peligrosa”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración evalúa reclasificar la marihuana como una “droga menos peligrosa”, lo que podría transformar tanto la investigación científica como la industria del cannabis legal.

«Lo estamos considerando», declaró Trump a la prensa cuando le preguntaron si se estaba discutiendo una orden ejecutiva sobre el tema.

«Mucha gente quiere que se lleve a cabo la reclasificación, porque ello daría lugar a una gran cantidad de investigaciones que no se pueden realizar a menos que se reclasifique, así que la estamos considerando seriamente», agregó el mandatario republicano citado por medios locales.

La marihuana, actualmente clasificada en la Lista I de sustancias controladas, comparte categoría con drogas como la heroína y el LSD.

Esta clasificación implica que se considera de alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado. Sin embargo, la realidad en los estados es distinta: más de la mitad del país ya cuenta con programas de cannabis medicinal o recreativo, lo que genera una contradicción entre las leyes estatales y federales.

En concreto, según un informe reciente de The Washington Post, Trump pretende impulsar una reclasificación a la Lista III, que incluye sustancias que se consideran con valor médico y menor potencial de abuso.

El mismo medio apuntó que Trump no puede reclasificar una droga de forma unilateral. Entonces, lo que se prevé es que el republicano firme una orden ejecutiva, en la que se ordene a las agencias federales, que procedan a la reclasificación.

¿QUÉ MÁS IMPLICARÍA LA MEDIDA?

La medida también tendría un impacto económico inmediato. Tras conocerse la noticia, las acciones de empresas de cannabis se dispararon, con incrementos de hasta 28 % en compañías como Tilray Brands y alzas significativas en Aurora Cannabis y Canopy Growth.

Para expertos, esto refleja la expectativa de que una reclasificación facilitaría la expansión de la industria, el acceso a financiamiento y la reducción de barreras regulatorias.

No obstante, el debate sigue abierto. Mientras sectores médicos y empresariales celebran la posibilidad de un cambio, críticos advierten que la marihuana aún presenta riesgos de abuso y problemas de salud pública.

«En caso de que EEUU reclasifique el cannabis, consideramos que se trata de un importante paso adelante para la industria mundial que debe ir acompañado de una regulación inteligente», dijo un portavoz de Aurora Cannabis citado por agencias.

¿SE INTENTÓ RECLASIFICAR LA MARIHUANA ANTES?

Vale recordar, que la administración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden había iniciado el proceso de reclasificación, pero este quedó inconcluso y se detuvo antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de este 2025.

¿QUÉ PASARÁ LUEGO QUE TRUMP FIRME LA ORDEN?

Luego de que Trump firme la orden ejecutiva, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene que revisar la recomendación y decidirá sobre la reclasificación.

De momento, un responsable de la Casa Blanca dijo el pasado viernes que «no se han tomado decisiones finales sobre la reprogramación de la marihuana».