La polémica solicitud de ICE a Google y Meta en medio de 'cacería' contra migrantes y opositores a Trump

El gobierno de Estados Unidos enfrenta una nueva ola de críticas por una información difundida en las últimas horas en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) habría enviado solicitudes legales a empresas tecnológicas para obtener información personal de usuarios que publican mensajes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).  
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaría enviando solicitudes legales a empresas de tecnología para ayudar a ICE / Archivo

Según un reportaje de The New York Times, funcionarios federales y empleados del sector tecnológico confirmaron que estas citaciones buscan identificar o rastrear a personas que expresan oposición a ICE en redes sociales.

Las solicitudes, descritas como “cientos” en los últimos meses, habrían sido enviadas a compañías como Google, Meta, Reddit y Discord.  

Entre los datos requeridos figuran nombres completos, direcciones de correo electrónico y números telefónicos –entre otros– de usuarios que han publicado contenido crítico hacia ICE.  

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario –cuatro funcionarios del gobierno y empleados del sector tecnológico que han tenido conocimiento de las solicitudes y que pidieron reserva de su nombre–, algunas de estas empresas ya han entregado parte de la información solicitada, aunque legalmente pueden negarse a hacerlo.  

El informe también señala que ciertas plataformas notificaron a los usuarios afectados, otorgándoles entre 10 y 14 días para impugnar las citaciones judiciales.  

Esta práctica, aunque no obligatoria, ha sido vista como un intento de equilibrar la cooperación con el gobierno y la protección de la privacidad de los usuarios.  

Google, Meta y Reddit han cumplido con algunas de las solicitudes, según The New York Times / Archivo

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles advierten que la estrategia podría tener un efecto intimidatorio sobre quienes critican las políticas migratorias federales.  

En concreto, manifestaron su preocupación por el cumplimiento de la Primera Enmienda, queprotege varias libertades fundamentales de los ciudadanos frente al gobierno. Entre ellas, la libertad de expresión.  

CRISIS EN EEUU – ICE EN EL OJO DEL HURACÁN  

La controversia surge en un momento de creciente escrutinio público hacia ICE, especialmente tras los recientes incidentes en Mineápolis, donde agentes de la agencia mataron a dos civiles durante protestas contra las redadas migratorias ordenadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  

El gobierno, por su parte, ha defendido las acciones de la agencia y “ha intentado enérgicamente acallar las críticas al ICE, en parte identificando a los estadounidenses que se han manifestado contra la agencia”, sostuvo el Times. 

