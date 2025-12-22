La polémica foto de Trump en los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia borró y volvió a subir

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quedó en el centro de una nueva controversia tras la publicación —y posterior eliminación sin aviso— del archivo 468, uno de los documentos incluidos en la más reciente desclasificación de los archivos del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, y que involucra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El archivo contenía una fotografía de Trump rodeado de mujeres en bikini, una imagen hallada en el escritorio del fallecido financiero, junto a otras instantáneas de personalidades internacionales.

La desaparición temporal del documento en línea desató especulaciones y críticas sobre la transparencia del proceso.

La foto forma parte de un lote de cerca de 4.000 imágenes difundidas el pasado viernes como parte de la liberación de materiales relacionados con Epstein, quien mantuvo una amistad de 15 años con Trump, según los reportes.

La imagen mostraba un cajón repleto de fotografías enmarcadas del millonario junto a figuras como el papa Juan Pablo II, celebridades y líderes políticos.

Entre ellas, destacaba la instantánea del entonces magnate estadounidense, acompañado por cuatro mujeres en traje de baño, marcada con un círculo rojo en la versión divulgada por la prensa.

Tras la eliminación del archivo, medios reportaron que la Casa Blanca justificó la retirada alegando quejas por su inclusión y la necesidad de revisar el material para proteger la identidad de víctimas y terceros.

Sin embargo, la ausencia de explicaciones detalladas alimentó sospechas sobre un posible intento de controlar el impacto político de la imagen, especialmente en un contexto donde otros documentos mencionaban a figuras públicas, pero con notorias omisiones relacionadas con Trump.

LA VOLVIERON A PUBLICAR

Se especula, que la presión mediática y la creciente controversia llevaron al Departamento de Justicia a restaurar el archivo 468 en la plataforma oficial, aunque sin ofrecer mayores aclaraciones sobre los motivos del borrado inicial.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió su decisión de publicar solo una parte de los archivos relacionados con Epstein, una medida que ha generado fuertes críticas por parte de legisladores demócratas.

De acuerdo con el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, la divulgación parcial responde a la necesidad de proteger a las sobrevivientes de abuso sexual vinculadas al caso, dado que miles de documentos contienen información altamente sensible.

¿CÓMO SE JUSTIFICÓ LA ELIMINACIÓN DE LA FOTO?

Además Blanche, portavoz oficioso de esta última desclasificación, dio el domingo por la mañana una entrevista a NBC en la que confirmó la desaparición de ese y de otros 15 archivos.

“Es ridículo pensar que hemos borrado una foto, una sola foto, solo porque aparecía el presidente Trump. Y el hecho de que se critique eso solo refleja las verdaderas intenciones de quien lo hace. Cualquier persona, cualquier víctima, cualquier abogado, cualquier grupo de defensa de los derechos de las víctimas, puede contactarnos y pedir que eliminemos cualquier documento. Nosotros, por supuesto, lo eliminaremos e investigaremos”, dijo.

«¿Está diciendo que una o más de las mujeres (que salen con Trump) es víctima de Jeffrey Epstein, y que por eso eliminaron esos archivos?», preguntó Kristen Welker, la periodista que entrevistó al funcionario.

“No, no es eso lo que estoy diciendo. Nosotros, por supuesto, si lo hubiéramos sabido, si hubiéramos creído que esa fotografía contenía la imagen de una superviviente [de los abusos de Epstein], no la habríamos publicado en primer lugar sin censurar los rostros. Pero, independientemente de lo que creamos, no tenemos toda la información. Y por eso, cuando recibimos un aviso de grupos de defensa de los derechos de las víctimas sobre una fotografía como esa, la eliminamos e investigamos”, respondió Blanche.