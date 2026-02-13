La ‘pista clave’ que resolvería el secuestro de la madre de famosa periodista de NBC

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista estadounidenses de NBC Savannah Guthrie, sumó en las últimas horas un hallazgo que podría resultar decisivo.

Un guante negro fue encontrado a unos 2,5 kilómetros de la residencia de la mujer en Tucson, según relató a CNN la reportera del New York Post Georgia Worrell, quien presenció el momento en que el objeto fue descubierto.

Worrell explicó que ella y un fotógrafo notaron algo oscuro al costado de la carretera y, al acercarse, sospecharon que se trataba de un guante. Solo tras revisar las imágenes, captadas a lo lejos de alta resolución, pudieron confirmarlo.

El objeto fue inmediatamente fue reguardado por las autoridades y catalogado como evidencia. Sin embargo, no está claro si los investigadores creen que podría corresponder al guante utilizado por la persona enmascarada que aparece en las imágenes de la cámara del timbre divulgadas por el FBI esta semana.

Vale destacar, que la zona donde desapareció Guthrie es particularmente accidentada, lo que dificulta la búsqueda y aumenta la posibilidad de que objetos relevantes pasen desapercibidos, explicó Bob Krygier, excomandante del SWAT del condado de Pima.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

ABRE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Para los analistas, el hallazgo abre nuevas líneas de investigación. John Miller, jefe de análisis de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, señaló que si el guante coincide con el visto en el video, los expertos intentarán recuperar ADN, fibras, cabellos o incluso restos de la planta utilizada para cubrir la cámara de seguridad.

Aun si no se tratara del mismo guante, Miller subrayó que el objeto podría aportar información valiosa sobre el recorrido o las acciones del responsable.

En paralelo, los residentes del vecindario han recibido una alerta a través de la aplicación Neighbor de Ring, solicitándoles revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad correspondientes al 11 y 31 de enero.

Aunque no se ha confirmado si la petición provino directamente de las autoridades, expertos como Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto, consideran que los investigadores podrían estar buscando indicios de vigilancia previa o movimientos sospechosos alrededor de la propiedad de Guthrie antes del secuestro.

Mientras tanto, la actividad policial continúa intensificándose en la vivienda de la mujer desaparecida.

Este jueves por la mañana se instaló una carpa blanca frente a la puerta principal, según reportó la periodista Leigh Waldman de CNN.

A su alrededor permanecen vehículos del Departamento del Sheriff del Condado de Pima y otros autos sin identificación. Se trata de un despliegue que refleja la complejidad de un caso que, con cada nueva pista, parece abrir tantas preguntas como posibles respuestas.