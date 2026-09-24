La petición de congresistas demócratas a Marco Rubio para «ayudar a María Corina Machado a regresar a Venezuela»

Los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, tras los fallidos intentos de María Corina Machado para retornar al país.

Fuentes cercanas al entorno de Machado revelaron que ha intentado regresar al país en siete ocasiones. Las últimas tres se dieron el martes, cuando intentó viajar, por vía aérea y marítima, hasta Curazao y Aruba, respectivamente.

En medio de este escenario, los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores fueron contundentes: «Una sola llamada telefónica de Rubio podría ayudar a María Corina Machado a regresar a Venezuela».

«En cambio, ha sido rechazada 3 veces esta semana», apuntaron. Mientras tanto, acusaron al mandatario estadounidense, Donald Trump, de «extenderle la alfombra roja» al gobierno venezolano para «proteger» el reciente acuerdo petrolero.

One phone call from Rubio could help Maria Corina Machado return to Venezuela. Instead, she’s been turned away 3 times this week, while Trump rolls out the red carpet for an authoritarian regime to protect his corrupt oil deal that steals resources from the Venezuelan people. https://t.co/eplnBK08MS — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) September 24, 2026

RUBIO SOBRE MACHADO

El pronunciamiento se dio luego de que Rubio, en una rueda de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU, evitara pronunciarse sobre los recientes intentos de Machado de volver a Venezuela.

«Desde una perspectiva más amplia, María Corina es muy valiente», dijo Rubio, quien destacó que conoce a Machado desde hace muchos años y se ha comunicado con ella. «Entonces esto de ninguna manera es como menospreciar», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGRANTES, ELECCIONES Y LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA: HABLÓ EL PRESIDENTE DE CHILE TRAS REUNIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

El martes, Trump sostuvo una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según Rubio, el encuentro fue «corto», pero «muy importante». «Obviamente hay tres cosas que se discutieron que son importantes», añadió.

La opositora lleva varios meses vaticinando su inminente regreso a Venezuela. Desde el pasado 9 de diciembre, cuando salió clandestinamente del país, Machado ha permanecido en el extrajero, especialmente entre América y Europa.