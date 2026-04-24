La nueva ofensiva de Trump que dejaría sin ciudadanía a cientos de estadounidenses nacidos en el extranjero

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría puesto en la mira a al menos 300 estadounidenses nacidos en el extranjero para posibles procesos de desnaturalización, en una ofensiva que podría costarles la ciudadanía, según confirmaron fuentes vinculadas a las investigaciones.

En concreto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reconoció a NBC News que el número de personas bajo revisión asciende a varios cientos, en línea con la expansión de los esfuerzos federales para revocar la ciudadanía a naturalizados.

De acuerdo con ese medio, la Administración Trump ha intensificado de forma drástica estas acciones, que históricamente habían sido excepcionales y se aplicaban solo en casos de fraude grave o violaciones a los derechos humanos.

Como parte de esta campaña, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) desplegó expertos en sus oficinas de todo el país y reasignó personal para identificar posibles irregularidades en procesos de naturalización.

El objetivo operativo, según el mismo medio, era generar entre 100 y 200 casos potenciales al mes para que el DOJ los evaluara y, de ser procedente, iniciara acciones legales.

Lo que se detalló, es que fiscales federales en distintas jurisdicciones ya trabajan activamente en estas remisiones.

Asimismo, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que la institución está «totalmente enfocada» en perseguir a quienes hayan cometido fraude durante su proceso de naturalización, y aseguró que el volumen actual de casos es el más alto registrado.

DURANTE EL PRIMER MANDATO DE TRUMP

Durante el primer mandato de Trump, el Gobierno presentó 102 demandas de desnaturalización, una cifra que ya marcaba un incremento significativo respecto a administraciones anteriores.

Aunque el DOJ ha señalado que sus prioridades incluyen casos vinculados a riesgos de seguridad nacional, crímenes de guerra o fraudes contra programas federales, no está claro por qué ahora se ha identificado a este grupo de aproximadamente 300 ciudadanos, un recuento que difundió por primera vez el diario The New York Times.

Lo cierto, es que la campaña se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump para restringir la inmigración, que ha incluido operativos de deportación reforzados y la ampliación de centros de detención.

Vale destacar, que cada año, alrededor de 800.000 personas obtienen la ciudadanía estadounidense mediante naturalización, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.