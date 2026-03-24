La millonaria indemnización que exige venezolano al gobierno de Trump por deportarlo a cárcel en El Salvador

Un venezolano deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, exige en demanda al gobierno de Donald Trump al menos 1,3 millones de dólares en compensación por lo que describe como una experiencia de «infierno total».

De acuerdo con CBS News, la demanda presentada por Neiyerver Adrián Leon Rengel ante un tribunal federal en Washington marca un nuevo capítulo en la controversia por las deportaciones aceleradas de venezolanos bajo la administración Trump.

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El joven de 28 años, quien pasó cuatro meses recluido en el CECOT responsabiliza directamente al gobierno estadounidense por daños físicos, psicológicos y violaciones al debido proceso.

Leon Rengel relató al mismo medio que padeció condiciones extremas dentro de la megacárcel salvadoreña. Aseveró que recibió golpes constantes, maltratos, hacinamiento y la obligación de beber el agua utilizada para bañarse.

Los guardias, según dijo, le aseguraban que pasaría 90 años encerrado. Dijo, que la desesperación llegó a tal punto que consideró «quitarse la vida».

«Llegó un momento en que pensé en ahorcarme con la sábana que nos dieron», sostuvo.

Leon Rengel fue uno de los cientos de venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador, quienes terminaron liberados en un intercambio de prisioneros en julio del año pasado.

SOBRE LA DEMANDA

La demanda, presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, sostiene que Leon Rengel fue víctima de detención ilegal, negligencia y daño emocional intencional.

Sus abogados argumentan que Estados Unidos lo deportó sin orden judicial, sin permitirle impugnar su expulsión y pese a tener un caso migratorio activo con audiencia programada para 2028.

«Durante cuatro meses, el demandante permaneció recluido en CECOT, tiempo durante el cual fue golpeado por los guardias, sometido a condiciones inhumanas y de hacinamiento, además de sufrir un trauma psicológico extremo, se le negó atención médica adecuada y estuvo retenido sin contacto con su familia ni con ningún abogado», afirma la demanda, la primera de su tipo.

¿CÓMO INGRESO A ESTADOS UNIDOS Y POR QUÉ LO ARRESTARON?

Tras atravesar el Tapón del Darién y varios países latinoamericanos, Leon Rengel afirmó que utilizó un programa de la administración del expresidente Joe Biden para solicitantes de asilo, llamado CBP One, para entrar en Estados Unidos en 2023 por un punto de entrada oficial.

Lo que detallaron las autoridades, es que Leon Rengel fue arrestado en Estados Unidos tras un control de tráfico. Y, luego, se declaró culpable de un delito menor por posesión de parafernalia de drogas en Texas, según consta en los documentos.

Sin embargo, Rengel afirmó que en carro donde se encontró la sustancia no era suyo y que pagó una pequeña multa.

Además de ese delito menor, los abogados de Leon Rengel afirmaron que no tiene antecedentes penales. Argumentaron que terminó deportado a pesar de tener un caso de inmigración activo y carecer de una orden de deportación.

Pero el detonante de su expulsión, es que fue identificado como miembro de la pandilla Tren de Aragua. Esto, debido a un tatuaje en su mano izquierda que representa un león con una maquinilla de afeitar en la boca.

«Nunca he sido miembro de una pandilla ni de un grupo criminal», dijo, por su parte, Leon Rengel. «Jamás». Pero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dice lo contrario.

«Este inmigrante ilegal fue considerado una amenaza para la seguridad pública por ser un asociado confirmado de la pandilla Tren De Aragua y se procesó su expulsión de los Estados Unidos», dijo el DHS.