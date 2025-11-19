La insólita acusación contra la astronauta Anne McClain mientras estaba en el espacio: esta fue su sentencia

La astronauta Anne McClain fue exonerada de la primera acusación de delito en el espacio, ya que se pudo determinar que fue una denuncia falsa. Su expareja admitió haber mentido, cerrando un capítulo inédito en la historia judicial y espacial.

En 2019, McClain, astronauta de la NASA, fue acusada de haber accedido ilegalmente a la cuenta bancaria de su expareja, Summer Heather Worden, de 50 años, mientras se encontraba en la Estación Espacial Internacional.

La denuncia, presentada como el primer presunto delito cometido fuera de la Tierra, generó una ola de atención mediática y abrió un debate sobre la jurisdicción legal en el espacio.

El trasfondo del caso estuvo marcado por una separación conflictiva entre ambas mujeres, quienes compartieron finanzas durante varios años.

McClain es una reconocida ingeniera y piloto veterana de la guerra de Irak con más de 2.000 horas de vuelo en diversas aeronaves. Siempre negó las acusaciones desde el inicio.

Tras años de investigación, el caso dio un giro definitivo recientemente, cuando Worden, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se declaró culpable de haber mentido a las autoridades.

Admitió haber presentado una denuncia falsa, reconociendo que McClain tenía acceso autorizado a la cuenta bancaria desde al menos 2015.

De hecho, la investigación reveló que Worden había cambiado las credenciales en enero de 2019, meses antes de la misión espacial.

EL IMPACTO DE LA DENUNCIA

Aunque McClain fue exonerada, el proceso judicial afectó su reputación y puso en pausa parte de su carrera espacial.

La NASA, que había iniciado una revisión interna del caso, respaldó a la astronauta tras conocerse la verdad. Este episodio también obligó a la agencia a reflexionar sobre los protocolos legales aplicables a sus misiones fuera del planeta, un tema cada vez más relevante ante el crecimiento de la exploración espacial.

¿QUÉ LE ESPERA A LA EXPAREJA DE MACCLAIN?

Lo que se detalló, es que la sentencia está programada para el 12 de febrero de 2026, y la exoficial enfrenta hasta cinco años de prisión federal y una multa máxima de $250.000, permaneciendo en libertad bajo fianza hasta la audiencia, de acuerdo con medios como CBS News y The New York Times.