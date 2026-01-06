La inquietud de los republicanos del sur de Florida ante la posición de Trump sobre María Corina Machado

Los congresistas republicanos del sur de Florida (EEUU) han dado un «giro significativo» en su postura sobre la crisis política venezolana, al respaldar la idea de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela por los momentos.

Tras meses defendiendo que Edmundo González —candidato apoyado por María Corina Machado— había sido el legítimo ganador, ahora se alinean con la nueva posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestiona la capacidad de Machado para liderar una transición en Venezuela y propone esperar a nuevos comicios.

Este cambio ocurre en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, un hecho que reconfiguró el tablero político y aceleró debates sobre la gobernabilidad en Venezuela.

Legisladores como María Elvira Salazar y Carlos Giménez han respaldado públicamente las declaraciones de Trump, quien sostiene que la oposición venezolana no ha demostrado cohesión suficiente para asumir el poder de inmediato, y que una transición podría requerir la participación de actores previamente vinculados al chavismo.

¿QUÉ DIJERON LOS LEGISLADORES?

“Tengo sentimientos encontrados al respecto porque, de hecho, si a María Corina Machado se le hubiera permitido postularse a la presidencia, estaría encabezando la candidatura, no como vicepresidenta”, declaró Giménez al Miami Herald.

“Eso fue hace un año y medio, ahora tenemos una nueva realidad. Celebremos elecciones democráticas libres sin impedimentos para la candidatura de nadie y luego veamos a quién elige el pueblo venezolano”, añadió.

Asimismo, en una entrevista con el mismo medio, el domingo, la representante republicana María Elvira Salazar también defendió los comentarios del presidente.

“Creo que lo que básicamente estaba diciendo es que las fuerzas de la oposición no han podido operar realmente dentro del país”, afirmó.

“Simplemente, vamos a ayudarlos a levantarse, a ponerse de pie y a poder gobernar el país”, dijo Salazar.

“Funcionarios venezolanos elegidos de forma libre y justa, entre los cuales estoy seguro de que estará María Corina Machado, quien será elegida nuevamente por el pueblo venezolano, ya que ya la eligieron”, agregó.

DELCY RODRÍGUEZ SERÁ LA SUSTITUTA DE MADURO

Poco después de la captura de Maduro, Machado reaccionó en sus redes sociales y afirmó que Edmundo González debía asumir de inmediato como comandante en jefe. Horas más tarde, Trump tomó distancia de esa postura al asegurar que su gobierno estaba dispuesto a trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

¿QUÉ ARGUMENTÓ MARCO RUBIO?

Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, alegó «asuntos de corto plazo que deben ser resueltos directamente» para justificar la decisión del gobierno de Donald Trump de dejar a la líder opositora al margen de la transición que dicen impulsar tras la captura de Maduro.

«Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia, todas esas cosas son geniales y las queremos ver. Son cosas que todavía nos importan y todavía me importan, pero estamos hablando de lo que va a ocurrir en las próximas dos o tres semanas, en los próximos dos o tres meses», agregó en entrevista con el programa ‘Meet the Press’, de NBC News.

En tanto, María Corina Machado expresó este lunes, 5 de enero, en sus redes sociales, su agradecimiento a Donald Trump por lo que calificó como “un paso enorme que confirma la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”.

La dirigente opositora también destacó la masiva respuesta de la diáspora, que el domingo salió a celebrar en las calles de 30 países y 130 ciudades tras la captura de Maduro.

«Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos», constató la Premio Nobel de la Paz, quien también ha exigido la libertad inmediata de los presos políticos.