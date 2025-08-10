EEUU

La inesperada medida que estaría preparando Trump sobre la restricción federal a la marihuana

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, estaría preparando una medida con la que aliviaría la restricción federal sobre la marihuana, un movimiento que podría ser inesperado para las bases del Partido Republicano, dada su posición conservadora ante el consumo de drogas «recreativas».

En una cena reciente en su club privado de Bedminster, Nueva Jersey, mientras relataba su acción contra el principal estadístico económico de EEUU y hacía alusiones a la política Nueva York, Trump giró la conversación giró hacia un tema políticamente potente y que todavía está en debate, como lo es la flexibilización de las restricciones federales a la marihuana.

«Tenemos que analizar eso», reconoció el mandatario ante un pequeño grupo de donantes, dijeron dos personas presentes. «Es algo que vamos a analizar», agregó Trump, según CNN.

Cabe mencionar que hace casi un año, el jefe de Estado sugirió que su retorno al poder significaría el inicio de una nueva era para la marihuana. Esta facilitaría el acceso de los mayores de edad a productos seguros. A la vez, daría a los estados un mayor margen de maniobra para impulsar su legalización.

Además, Trump fue enfático en su respaldo a la eliminación de la marihuana de la misma clasificación legal que otros narcotráficos peligrosos, como la heroína.

Este pronunciamiento distó de muchos de sus predecesores republicanos. Además, se produjo en un momento en el que Trump buscaba atraer a los estadounidenses más jóvenes, a las minorías y a los votantes con ideales progresistas.

Sin embargo, siete meses después de retomar el poder, Trump todavía no ejerce acciones en torno a este tema.

LO QUE DIJO UNA PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA SOBRE LA MARIHUANA

En diálogo con CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que cuando se trata de la marihuana, «se están considerando todos los requisitos e implicaciones políticas y legales».

«El único interés que guía la decisión política del presidente es lo que es mejor para el pueblo estadounidense», agregó.

Por los momentos, las deliberaciones se intensifican a medida que se transmiten señales contradictorias públicamente sobre lo que Trump podría hacer a continuación.

