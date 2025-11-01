EEUU

La inesperada foto del vicepresidente de EEUU que generó diversas reacciones en redes sociales

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos / Archivo

En el marco de las celebraciones de Halloween, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, sorprendió este viernes, 31 de octubre, a sus seguidores al publicar en redes sociales una divertida fotografía en la que aparece usando una peluca.  

La imagen, acompañada por un video posterior, mostró a Vance en un tono relajado y festivo, deseando feliz Halloween al pueblo estadounidense.  

LEA TAMBIÉN: «PRESIDENTE, MI CARAMELO«: EL DIVERTIDO MOMENTO QUE PROTAGONIZÓ UNA NIÑA CON TRUMP DURANTE LA ENTREGA DE DULCES EN LA CASA BLANCA

“El vicepresidente Vance en TikTok: ¡Feliz Halloween a todos! ¡Recuerden dar las gracias al pedir dulces!”, expresó a través de sus redes sociales.  

El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, disfrazado en Halloween / @VP

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones, desde elogios por su sentido del humor hasta comentarios críticos sobre la informalidad del gesto. 

TRUMP TAMBIÉN CELEBRÓ HALLOWEEN  

Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, encabezaron el jueves su tradicional evento de “dulce o truco”, recibiendo a cientos de niños disfrazados junto a sus familias. 

El Jardín Sur fue decorado con motivos otoñales y estaciones temáticas, creando un ambiente mágico para los pequeños invitados. Desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, los asistentes disfrutaron de actividades lúdicas, música en vivo y una generosa entrega de dulces. 

Durante la jornada, Trump y Melania repartieron barras de chocolate Hershey’s y Twizzlers en cajas con el sello presidencial.  

También se ofrecieron manzanas del estado de Washington, cortesía de la Asociación Internacional de Productos Frescos, y camiones de juguete proporcionados por el Servicio Postal.  

La banda U.S. Air Force Strolling Strings amenizó la velada con melodías de Halloween, mientras los niños posaban para fotos junto a una calabaza gigante. 

Trump volvió a protagonizar un gesto que evocó el episodio viral de 2019 / Cortesía: La Nación

UN GESTO VIRAL  

Uno de los momentos más comentados fue cuando Trump repitió un gesto que ya había sido viral en 2019: colocar una barra de chocolate sobre la cabeza de un niño disfrazado, esta vez del DJ Marshmello.  

El acto, que generó risas entre los presentes, fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. El columnista Benny Johnson bromeó en X: “Segunda parte: El presidente Trump acaba de ponerle una barra de chocolate en la cabeza a un niño otra vez”. 

