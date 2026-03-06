La impactante historia de Gilbert, el niño que estuvo «muerto» por seis horas: fue hallado en una piscina

Un niño pequeño quien fue declarado muerto tras ser encontrado en la piscina de su casa en Gilbert, en Arizona (EEUU), volvió inesperadamente a mostrar signos vitales horas después, en un caso que las autoridades y especialistas describen como un ‘milagro’.

De acuerdo con medios locales como Ktar News, el incidente con el niño ocurrió el pasado domingo, 8 de febrero, mientras millones de personas seguían el Super Bowl.

Lo que se detalló, es que los equipos de emergencia llegaron a la vivienda alrededor de las 5:30 de la tarde, luego de que el menor fuera hallado en el agua sin señales de vida tras aparentemente ahogarse.

A pesar de los esfuerzos de reanimación, el niño —cuya identidad no ha sido revelada— fue declarado muerto aproximadamente a las 6:20 p. m., según reportes locales.

La situación parecía cerrada, y el caso quedó en manos de las autoridades para los procedimientos posteriores.

Sin embargo, cerca de las 11:30 de la noche, la policía recibió una notificación inesperada porque el menor había comenzado a mostrar signos de vida.

De inmediato fue trasladado en helicóptero a otro hospital del área para recibir atención especializada, donde se esperaba que sobreviviera.

La cadena de eventos —ahogamiento, declaración de muerte y posterior reaparición de signos vitales— se desarrolló en menos de seis horas, un lapso que ha sorprendido incluso a profesionales de la salud.

¿CÓMO FUE POSIBLE EL ‘MILAGRO’ DEL NIÑO?

El doctor Frank LoVecchio, quien no participó en la atención del niño, afirmó que nunca había escuchado un caso similar y calificó la situación como “absolutamente un milagro”.

“Como médico, es un poco difícil de creer”, expresó. “Es difícil creer que lo hayan declarado muerto, lo enviaran a la morgue y que horas después despertara”, agregó.

Después, en un intento de explicar lo sucedido, argumentó que la baja temperatura corporal del menor tras permanecer en el agua pudo haber debilitado su pulso hasta hacerlo casi imperceptible, aunque subrayó que antes de declarar fallecida a una persona —especialmente a un niño— deben extremarse las precauciones.

“Si eres demasiado sensible, es cuando declaras a un niño muerto. Quieres estar completamente seguro”, señaló. “Asegúrese de que la temperatura sea adecuada, que no haya latidos, ni movimiento, ni presión arterial”, sostuvo.

También señaló que, a su juicio, “falta algo en la historia”, sugiriendo que aún hay detalles por esclarecer.

De momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la condición actual del menor que sobrevivió en Gilbert, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias del incidente.

Some good news to brighten your day. What a miracle for this child. Our first responders and medical personnel are heroes. Also, a reminder to watch all young children around water! https://t.co/AsROqpIPjM — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) March 3, 2026

REACCIONES

El asombroso caso no tardó en generar reacciones públicas, entre ellas la del congresista por Arizona, Andy Biggs, quien celebró la recuperación del menor y destacó el trabajo de los socorristas y personal médico.

“¡Qué milagro para este niño! Nuestros socorristas y personal médico son héroes. ¡Y un recordatorio para que vigilen a todos los niños pequeños cerca del agua!”, escribió en Facebook y X (antes Twitter).