LA FOTO: Venezolano Oswaldo Pirela salió bajó fianza, así fue el reencuentro con su familia tras haber sido detenido por ICE

El venezolano Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de las Ligas Menores de los Padres de San Diego, fue liberado bajo fianza y ya se encuentra con su familia en Arizona.

La información sobre su liberación la dio a conocer su hermana, Daniela Pirela.

Poco después, su otro hermano, Jorge Heli Pirela, compartió una foto del reencuentro de Oswaldo con su esposa e hijas ya en libertad.

Los Padres de San Diego confirmaron su liberación y señalaron que el entrenador ya no se encuentra bajo custodia.

«Estamos satisfechos de la liberación bajo fianza de Oswaldo Pirela y que se haya reunido con su familia. Por respeto a su privacidad y al asunto en curso, no haremos más comentarios en este momento», indicó el equipo en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había señalado anteriormente que Pirela llegó legalmente a Estados Unidos en 2014 y que permaneció en el país más allá de 2018.

Según se informó, Pirela ha contratado a un abogado de inmigración para refutar la versión del Departamento de Seguridad Nacional sobre su estancia.

El martes, Kimberly Pirela dio gracias a Dios por la liberación de su esposo y dijo que la familia ahora está centrada en evitar su expulsión del país.

“Ahora nos corresponde a nosotros continuar con todo este proceso, y debemos concentrarnos en lo que realmente nos interesa”, dijo en un comunicado.