La extraña “ofrenda para Dios” que confesó una mujer tras la muerte de su esposo e hijo en un lago de EEUU

Una tragedia sacudió el condado de Tuscarawas, en Ohio (EEUU), cuando el cuerpo de Vincen Miller, un niño de cuatro años, fue hallado sin vida junto al de su padre, Marcus J. Miller, de 45 años, en el lago Atwood.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y citadas por NBC News, la madre del niño, miembro de una familia amish, terminó arrestada tras declarar que había ofrecido a su hijo “al Señor” como parte de un ritual religioso.

LEA TAMBIÉN: EL INESPERADO DESENLACE DE UN SENTENCIADO A MUERTE EN EEUU POR ABUSO SEXUAL Y HOMICIDIO DE UNA NIÑA

El hecho ocurrió durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto, cuando la mujer conducía un carrito de golf con sus hijos y terminó en el agua, desencadenando una serie de eventos que culminaron en el hallazgo de dos cuerpos.

De hecho, según versiones de quienes presenciaron la situación intentaron advertirle a la mujer que disminuyera la velocidad del carrito, al notar la conducción irregular del vehículo.

Según las autoridades, la mujer viajaba con tres de sus hijos —una adolescente de 15 años y dos gemelos de 18— cuando el vehículo se precipitó al lago. Los adolescentes lograron salir por sus propios medios, pero el menor y su padre, Marcus Miller, desaparecieron.

Tras el rescate, la madre hizo declaraciones inquietantes: “Le di mi hijo al Señor”, lo que llevó a los investigadores a centrar su atención en la desaparición del niño y su padre.

La búsqueda culminó con el hallazgo de los cuerpos de Vincen y Marcus en la misma zona del lago. Lo más inquietante, es que testigos afirmaron haber visto a la familia orando y llorando junto al agua antes del incidente.

El alguacil del condado, Orvis Campbell, señaló en rueda de prensa que el “delirio espiritual” jugó un papel decisivo en la muerte del menor.

Campbell manifestó: “Ella creía que tenía que pasar pruebas para demostrar su fe, y cuando eso no ocurrió, Vincen se convirtió en el precio por pagar”.

“Somos conscientes de algunos problemas, especialmente los de la madre, pero también los del padre. Sin embargo, nunca se habló de hacer daño a nadie. Tenían ciertas creencias religiosas. Lo que reconocemos es lo siguiente: ella estaba claramente en una crisis mental”, afirmó. “Y eso simplemente se manifestó en lo que llamamos un delirio espiritual”, sostuvo.

¿CÓMO SE DESENCADENÓ TODO?

Lo primero a precisar, es que los cuerpos fueron encontrados luego de que los agentes recibieran el sábado un aviso sobre una mujer que había chocado contra un carrito de golf cerca de Atwood Marina West, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

¿Pero por qué ocurrió semejante situación? La mujer supuestamente aseguró a los agentes que se había tirado al lago con su esposo “porque Dios les estaba hablando y les decía que hicieran cosas, cosas para demostrar su valía ante Dios”. Fue en ese momento, cuando se declaró el caso por presuntos motivos religiosos.

¿EL HOMBRE MURIÓ EN ESE MOMENTO?

La mujer relató que ella y su esposo salieron del agua y regresaron a la casa rodante familiar.

Además, comentó a los investigadores que su esposo se sentía “decepcionado consigo mismo por no haber hecho bien su tarea”. Por esto, presuntamente decidió volver al lago y nadar hasta un banco de arena, según informó el alguacil.

Sin embargo, el padre nunca regresó a la casa rodante, añadió.

Vincen Miller fue encontrado el sábado por la noche cerca de un muelle en el lago, precisaron las autoridades. A Marcus Miller lo encontraron el domingo por la mañana en la misma zona.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA MUJER?

Hasta la noche de este lunes, la madre permanecía hospitalizada para una evaluación de salud mental. Las autoridades tienen previsto imputarla por homicidio agravado en relación con la muerte del niño de cuatro años.

De momento, la identidad de la madre no ha sido divulgada, ya que todavía no se le han imputado cargos formales.

COMUNIDAD AMISH

En tanto, la comunidad amish de Holmes County, a la que pertenecía la familia, emitió un comunicado desvinculándose de los hechos, calificándolos como resultado de una “enfermedad mental” y no como parte de sus creencias religiosas.