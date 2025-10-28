EEUU

La decisión de EEUU con sus tropas en el Caribe ante el paso del huracán Melissa

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Estados Unidos ha trasladado sus efectivos militares en el Caribe a un lugar seguro / Archivo

Ante la peligrosidad que representa el huracán Melissa, Estados Unidos adoptó medidas preventivas para resguardar sus activos militares desplegados en el Caribe. 

El Comando Sur (SOUTHCOM) confirmó que al menos siete buques de guerra y aviones furtivos F-35 fueron reubicados fuera de las zonas de riesgo, en respuesta a las condiciones meteorológicas extremas que se registran Jamaica y otras áreas circundantes en el mismo Caribe.  

Las fuerzas estadounidenses “han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han retirado de cualquier zona donde las condiciones meteorológicas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles de riesgo inaceptables”, declaró el Comando Sur al ser consultado sobre los preparativos para la tormenta. 

“A pesar de estas acciones recientes, siguen listos y capacitados para cumplir con las misiones asignadas”, declaró el SOUTHCOM, responsable de las fuerzas estadounidenses en Centroamérica y Sudamérica. 

HURACÁN MELISSA  

El huracán Melissa tocó tierra durante las últimas horas en Jamaica y comenzó a causar estragos en las zonas costeras con inundaciones, vientos sostenidos de más de 115 kilómetros por hora y fallos en la energía eléctrica. 

Según expertos, este huracán es tan poderoso que podría desencadenar un desastre humanitario. La isla nunca ha enfrentado un huracán de categoría 5. Lo grave, es que este,en particular, se encuentra entre los 10 más poderosos de los que se tenga registro.  

De hecho, al menos cuatro personas murieron esta semana en Haití y República Dominicana por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán. 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que la actual temporada de huracanes iguala el patrón de 2005. En ese año, hubo cuatro fenómenos de categoría 5. En 2025, Melissa se sumó a Erin y Humberto.  

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  

Mientras el Caribe está revolucionado por Melissa, Estados Unidos no ha detenido su lucha contra el narcotráfico. De hecho, los ataques han continuado en el Pacífico. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, precisó que las fuerzas estadounidenses mataron a 14 personas este lunes. 

Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 14 embarcaciones (13 barcos y un submarino), causando la muerte de al menos 57 personas. 

