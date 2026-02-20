La Corte Suprema tumba los aranceles, Trump responde con nuevas vías para imponerlos por 150 días

La decisión de la Corte Suprema de anular este viernes, 20 de febrero, los aranceles globales impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó uno de los mayores reveses legales para la política comercial de su segundo mandato.

Sin embargo, Trump durante una rueda de prensa posterior a la difusión del fallo, anunció vías para imponerlos por 150 días.

Visiblemente molesto, afirmó sentirse “profundamente decepcionado” y “absolutamente avergonzado” por la decisión de los magistrados que votaron en contra de su postura, insinuando incluso que el tribunal habría sido influenciado por “intereses extranjeros”.

No obstante, aseguró que su administración cuenta con “excelentes alternativas” para sostener la presión comercial sobre los socios internacionales que, según él, han incurrido en prácticas desleales durante años.

En ese marco, el mandatario adelantó que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10 % durante 150 días, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta disposición permite aplicar restricciones temporales de importación de hasta el 15 % en situaciones de “problemas graves y significativos” de balanza de pagos, sin necesidad de investigaciones previas.

Trump subrayó que estos nuevos gravámenes se sumarán a los ya vigentes y que su equipo legal explora otras herramientas para reforzar la política comercial tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, sostuvo Trump.

El presidente también reveló que su gobierno ha iniciado varias investigaciones bajo el artículo 301, un mecanismo que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustas por parte de otros países o empresas.

Aunque estos procesos suelen extenderse durante meses, la administración los presenta como parte de una estrategia más amplia para “proteger la fortaleza económica” del país.

🇺🇸‼️ | Donald Trump se desahogó tras el fallo en contra y dejó un duro ataque hacia los jueces conservadores de la Corte Suprema como Barrett, Gorsuch y Roberts: «Estoy avergonzado y decepcionado por la falta de valentía. Los países extranjeros que llevan años estafándonos están… pic.twitter.com/1gzgDva5D9 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 20, 2026

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

El fallo, aprobado por seis votos contra tres, determinó que la administración había excedido sus facultades al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una norma que —según el tribunal— no otorga autoridad para imponer gravámenes en tiempos de paz sin la intervención del Congreso.

La sentencia dejó sin efecto medidas que incluían un arancel base del 10 % a todas las importaciones, tarifas recíprocas y aumentos específicos dirigidos a países como México, Canadá, Brasil e India, entre otros.

Paralelamente, el dictamen judicial podría obligar al reembolso de hasta 240.000 millones de dólares recaudados mediante los aranceles ahora invalidados, un punto que aumentaría la presión fiscal y política al Ejecutivo.