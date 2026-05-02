Lo que dijo el congresista Carlos Giménez ante polémica surgida por declaraciones del embajador de Venezuela en EEUU

El congresista estadounidense Carlos Giménez emitió este viernes, 1 de mayo, una dura condena contra el embajador venezolano en el país norteamericano, Félix Plasencia, luego de que este «minimizara» las denuncias de violaciones de derechos humanos durante el vuelo inaugural de American Airlines entre las ciudades de Miami y Caracas.

El legislador calificó —a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter)— de «vergonzosas» las afirmaciones del diplomático y aseguró que buscan proyectar una imagen irreal de la situación en Venezuela.

«Condeno de manera inequívoca las declaraciones vergonzosas hechas por el embajador venezolano Félix Plasencia durante el vuelo de American Airlines a Caracas el día de ayer», escribió el funcionario estadounidense.

«Mientras este despreciable operador del régimen intenta vender una falsa sensación de «normalidad», la realidad es clara. Los presos políticos siguen pudriéndose en celdas oscuras, torturados y silenciados», agregó.

El legislador también vinculó las declaraciones del embajador con la crisis migratoria venezolana, recordando que «millones» de ciudadanos han abandonado el país debido a la represión, corrupción y el colapso económico.

A su juicio, el tono festivo del vuelo inaugural —que debía simbolizar reencuentros familiares tras años de suspensión aérea— fue utilizado con fines propagandísticos por representantes del chavismo.

«Lo que debió ser un momento de esperanza—familias reencontrándose—fue convertido en un acto de propaganda. No seremos engañados. Sus crímenes no serán olvidados. Estoy con el pueblo venezolano, con cada víctima de este régimen y con cada preso político», enfatizó.

🔴COMUNICADO URGENTE | Las víctimas no son una “tontería”: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos. Condenamos categóricamente las declaraciones de Félix Plasencia durante el acto de reanudación de vuelos comerciales Miami-Caracas este jueves #30Abr.… pic.twitter.com/rJY1Gk5M0R — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 1, 2026

LA DECLARACIÓN DE PLASENCIA

Las críticas hacia Plasencia se intensificaron tras una entrevista con NTN24 y la periodista Carla Angola. Durante la conversación, el embajador calificó como«tonterías» las preguntas sobre garantías de no arresto para quienes regresen al país.

De hecho, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos respondió con un comunicado. Calificó las declaraciones como «ofensivas» y parte de una política de negación frente a las denuncias de torturas, aislamiento y procesos judiciales injustos.

La organización sostuvo que las palabras del diplomático representan una falta de respeto hacia las víctimas. También hacia quienes documentan abusos en Venezuela. Insistieron en que «las víctimas no son una tontería» y la existencia de presos políticos es una realidad ampliamente documentada.

En tanto, el Comité exigió la liberación plena de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela. Igualmente, el cese de la criminalización contra quienes protestan o denuncian violaciones de derechos humanos.