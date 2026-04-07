La contundente decisión que tomó el juez tras petición de la defensa de Maduro sobre compartir pruebas con otros acusados

El juez federal de Estados Unidos, Alvin Hellerstein, impidió este martes que la defensa de Nicolás Maduro comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos.

«El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento. Ni con los abogados de dichos demandados», aseguró Alvin Hellerstein.

Asimismo, sostuvo que «no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa».

Hellerstein aceptó la petición de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los «riesgos» que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.

De acuerdo a lo reseñado por EFE, el objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense. Entre ellos el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello: Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ y líder del Tren de Aragua.

LA AUDIENCIA DE MADURO

Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense el pasado 26 de marzo en el marco de su caso de narcotráfico. Allí, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiese compartir información con los coacusados.

En ese momento, Hellerstein no ofreció una respuesta sobre la solicitud, ni tampoco sobre las sanciones de EEUU a fondos venezolanos. Esto según alega Maduro, le impide costearse una defensa.

El juez sí rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, como solicitaron sus abogados. Y emplazó a las partes a una pronta resolución de la cuestión económica.