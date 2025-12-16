La brutal arremetida de un anciano contra su hijo en Florida, le disparó en el rostro durante discusión

Un hombre de 84 años fue arrestado en Palm Bay, en Florida (EEUU), tras disparar a su hijo en la cara durante una discusión familiar relacionada con la falta de visitas a su madre.

De acuerdo con la información obtenida por People y otros medios estadounidenses, el pasado 9 de diciembre, William Nowak, residente de Palm Bay, fue detenido por la policía del condado de Brevard acusado de intento de asesinato.

Según los reportes, el anciano disparó contra su hijo en medio de una acalorada discusión sobre la frecuencia con la que este visitaba a su madre, quien se encuentra delicada de salud.

Lo que se detalló, es que la esposa de la víctima fue quien llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre el ataque.

En respuesta, los agentes acudieron rápidamente al domicilio ubicado en Hawksbill Street, donde encontraron al hijo herido de gravedad y a Nowak todavía en la escena.

Lo que se describió, es que el hombre, de avanzada edad, se mostró confundido y desconcertado durante el interrogatorio, según informaron medios locales.

¿QUÉ REVELÓ LA POLICÍA SOBRE EL CASO?

Además, por medio de una declaración jurada, la detective Nicole Brown apuntó que Nowak vivía con su esposa de 85 años y su hija de 62.

Dijo, que al parecer Nowak cuidaba de ambas, ya que su esposa había recibido cuidados paliativos a domicilio y su hija tenía una discapacidad.

Asimismo, apuntó que el hijo de Nowak y su esposa fueron a visitar la casa en la mencionada fecha. Además, de que la mujer les dijo a los oficiales que el hombre de 84 años comenzó a decirle a los dos que estaba molesto. En concreto, porque no lo habían visitado durante el fin de semana.

Sin embargo, ella afirmó que ambos visitaban la casa semanalmente, informaron los medios, citando la misma declaración jurada.

Luego, relató que Nowak y su hijo comenzaron a discutir, y el hombre mayor supuestamente dijo: «Sal de mi casa o te voy a disparar».

Basados en el testimonio de la esposa del herido, la policía señaló que Nowak salió de su dormitorio armado con una pistola y pasó junto a ella sin detenerse. Acto seguido, se dirigió a la cocina, donde disparó directamente al rostro de su hijo. Tras el ataque, volvió al dormitorio y reapareció sin el arma en sus manos.

¿QUÉ SABE DE LA VÍCTIMA?

Se informó que la víctima fue llevada de inmediato a un centro médico, donde tuvo que ser sedada a causa de la gravedad de sus heridas, informó ClickOrlando.

El proyectil impactó directamente en su rostro y se fragmentó, incrustándose en la cara y la mandíbula, de acuerdo con la declaración jurada del caso.

Por su parte, William Nowak también terminó hospitalizado, aunque por un cuadro de hipertensión, según detalló el mismo medio.

Además, se apuntó que el pasado jueves, 11 de diciembre, el acusado compareció por primera vez ante el tribunal. En esa audiencia, el juez le asignó un defensor público y ordenó que permaneciera bajo custodia y sin posibilidad de obtener una fianza.