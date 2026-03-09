EEUU

La broma de unos estudiantes a su profesor que terminó en una «terrible tragedia» y la drástica decisión de su familia

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La familia de un profesor de secundaria de Georgia (EEUU), quien murió después de una broma que salió mal por parte de un grupo de sus propios estudiantes en su casa, tomó una sorprendente decisión a retirar los cargos contra los adolescentes involucrados. 
Jason Hughes, de 40 años, profesor de la escuela secundaria North Hall en el condado de Hall, Georgia, y padre de dos niños pequeños, murió el viernes 6 de marzo. / Cortesía: People

La familia de un profesor de secundaria de Georgia (EEUU), quien murió después de una broma que salió mal por parte de un grupo de sus propios estudiantes en su casa, tomó una sorprendente decisión a retirar los cargos contra los adolescentes involucrados. 

Contents

De acuerdo con lo reseñado por People, la víctima fue identificada como Jason Hughes y era un querido profesor de matemáticas de 40 años.  

Leer Más

En una operación encubierta llevada a cabo en Glendale, California (EEUU), un hombre de 23 años, Ryan Abdelrahim, fue arrestado bajo sospecha de ser un depredador infantil.  
EN VIDEO: Depredador infantil citó a un supuesto niño de 14 años: era una operación encubierta para atraparlo
Venezuela pidió apoyo a la ONU ante amenazas de EEUU con despliegue militar en el Caribe
Desgarrador: Hallaron el cadáver de un niño entre contenedores de basura en EEUU

LEA TAMBIÉN: EL DIVORCIO QUE DESATÓ UN TRIPLE HOMICIDIO EN MENOS DE 24 HORAS, DOS NIÑOS ESTÁN ENTRE LAS VÍCTIMAS

Según versiones de lo sucedido, salió de su casa el pasado viernes por la noche al percatarse de que un grupo de estudiantes estaba “decorando” los árboles de su propiedad con papel higiénico. Se trataba de una broma de la que ya tenía conocimiento.  

Las autoridades precisaron, que al intentar acercarse a los jóvenes, resbaló debido a la lluvia y cayó frente a uno de los vehículos en los que los adolescentes intentaban huir, siendo atropellado accidentalmente. 

La familia de Hughes dijo en una declaración a NBC News que él sabía que los adolescentes venían a hacerle una broma y «estaba emocionado y esperando atraparlos en el acto». 

Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Hall informó que Jayden Ryan Wallace, de 18 años, conducía uno de los autos involucrados y que, tras el accidente, tanto él como los otros cuatro estudiantes se detuvieron de inmediato para auxiliar al profesor. 

Hughes fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después. En consecuencia, Wallace enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, allanamiento ilegal y tirar basura. Los otros jóvenes fueron acusados de allanamiento y tirar basura.  

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y la fiscalía ha evitado pronunciarse hasta que el proceso avance. 

Los adolescentes se detuvieron e intentaron ayudar a Hughes / Cortesía: NBC News

¿QUÉ DICE LA FAMILIA?  

En un giro inesperado, la familia de Hughes emitió un comunicado. En el mismo, se pidió públicamente que se retiren los cargos contra todos los estudiantes involucrados.  

Los parientes de la víctima dijeron que Hughes amaba a sus estudiantes, «y ellos también lo amaban».  

La familia añadió que apoya plenamente la retirada de los cargos contra todos los involucrados y calificó lo sucedido como una «terrible tragedia». 

«Nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes. Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason de invertir en la vida de estos niños». Así se lee en el comunicado citado por los medios. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Fiebre amarilla: Estos son los puntos sanitarios donde podrías vacunarte en Caracas
Venezuela
VIRAL: Por primera vez captan en video a los dos hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula
Caraota Show
Una mujer de Nueva Jersey (EEUU) enfrenta un proceso penal tras ser acusada de hacerse pasar por dentista u odontólogo y realizar un procedimiento invasivo que dejó a un paciente con mucho dolor y sangrado.  
Consultorio del terror: Odontóloga fue denunciada por lo que le hizo a uno de sus pacientes y descubrieron su farsa
EEUU