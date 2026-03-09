La broma de unos estudiantes a su profesor que terminó en una «terrible tragedia» y la drástica decisión de su familia

La familia de un profesor de secundaria de Georgia (EEUU), quien murió después de una broma que salió mal por parte de un grupo de sus propios estudiantes en su casa, tomó una sorprendente decisión a retirar los cargos contra los adolescentes involucrados.

De acuerdo con lo reseñado por People, la víctima fue identificada como Jason Hughes y era un querido profesor de matemáticas de 40 años.

Según versiones de lo sucedido, salió de su casa el pasado viernes por la noche al percatarse de que un grupo de estudiantes estaba “decorando” los árboles de su propiedad con papel higiénico. Se trataba de una broma de la que ya tenía conocimiento.

Las autoridades precisaron, que al intentar acercarse a los jóvenes, resbaló debido a la lluvia y cayó frente a uno de los vehículos en los que los adolescentes intentaban huir, siendo atropellado accidentalmente.

La familia de Hughes dijo en una declaración a NBC News que él sabía que los adolescentes venían a hacerle una broma y «estaba emocionado y esperando atraparlos en el acto».

Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Hall informó que Jayden Ryan Wallace, de 18 años, conducía uno de los autos involucrados y que, tras el accidente, tanto él como los otros cuatro estudiantes se detuvieron de inmediato para auxiliar al profesor.

Hughes fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después. En consecuencia, Wallace enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, allanamiento ilegal y tirar basura. Los otros jóvenes fueron acusados de allanamiento y tirar basura.

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y la fiscalía ha evitado pronunciarse hasta que el proceso avance.

¿QUÉ DICE LA FAMILIA?

En un giro inesperado, la familia de Hughes emitió un comunicado. En el mismo, se pidió públicamente que se retiren los cargos contra todos los estudiantes involucrados.

Los parientes de la víctima dijeron que Hughes amaba a sus estudiantes, «y ellos también lo amaban».

La familia añadió que apoya plenamente la retirada de los cargos contra todos los involucrados y calificó lo sucedido como una «terrible tragedia».

«Nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes. Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason de invertir en la vida de estos niños». Así se lee en el comunicado citado por los medios.