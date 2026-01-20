La alerta por tormenta solar que afectará Estados Unidos, estas serían las consecuencias

Estados Unidos emitió este martes, 20 de enero, una alerta por una tormenta solar que impacta a la Tierra y que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), podría generar alteraciones en sistemas tecnológicos esenciales.

La advertencia se originó tras una potente llamarada solar cuyos efectos comenzaron a sentirse en la madrugada, con posibles repercusiones en servicios como el GPS, las comunicaciones y otras infraestructuras sensibles a las variaciones electromagnéticas.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, la tormenta alcanzó a las 3:23 hora local el nivel G4, catalogado como “severo” y el segundo más alto en la escala que mide estos fenómenos, que va del G1 (menor) al G5 (extremo).

Sin embargo, en un boletín actualizado a las 10:30 hora local, la agencia redujo la alerta a un nivel “moderado”, indicando que la intensidad del evento había disminuido parcialmente.

¿QUÉ SON LAS TORMENTAS SOLARES?

Las tormentas solares se producen, cuando partículas cargadas expulsadas por el Sol, chocan con el campo electromagnético terrestre.

Su frecuencia está vinculada al ciclo solar, que recientemente alcanzó su punto máximo de actividad. En los últimos meses, la NOAA ya había emitido advertencias similares, particularmente en noviembre y diciembre, debido a un aumento sostenido de estas eyecciones de masa coronal.

PERTURBACIONES AL CAMPO MAGNÉTICO

Los expertos explican que las tormentas geomagnéticas pueden generar perturbaciones en el campo magnético del planeta, afectando tecnologías críticas.

Entre los sistemas más vulnerables se encuentran los GPS, las comunicaciones de radio de alta frecuencia —incluidas las utilizadas por la aviación— y los satélites en órbita.

En casos extremos, estos fenómenos pueden dañar transformadores de redes eléctricas y provocar apagones de gran escala, aunque no representan un riesgo directo para la salud humana.

G4 (Severe) geomagnetic storm levels were reached again at 08:23 UTC (3:23 am EST). pic.twitter.com/cRdNUNVfrg — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 20, 2026

AURORAS BOREALES

A pesar de los posibles inconvenientes tecnológicos, estos eventos también ofrecen un espectáculo natural poco común: la aparición de auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual.

Para esta tormenta en particular, la NOAA señaló que las mejores condiciones para observarlas se darán en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, donde el cielo nocturno podría teñirse de tonos verdes y rojizos si las condiciones atmosféricas lo permiten.