La alarmante desaparición de un adolescente tras ser contactado por un desconocido a través de Roblox

Un caso que ha generado creciente preocupación en Nueva York (EEUU) es la desaparición de Thomas Medlin, un adolescente de 15 años, quien viajó desde Long Island hasta Manhattan, presuntamente para encontrarse con alguien que conoció a través de la plataforma de videojuegos Roblox.

De acuerdo con medios locales, desde el pasado 9 de enero, el joven jugador de Roblox no ha mantenido contacto con su familia, lo que ha desencadenado una intensa búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Lo que precisó, la Policía del Condado de Suffolk, es que Thomas fue visto por última vez alrededor de las 5:30 de la tarde en la estación Grand Central, luego de salir de la escuela Stony Brook en St. James poco después de las 3:30.

De hecho, cámaras de seguridad lo captaron con una mochila negra y chaqueta oscura con rayas rojas, además de pantalones deportivos y gafas.

Su rastro continuó en zonas del sur de Manhattan y posteriormente en Brooklyn, donde las autoridades lograron ubicarlo mediante registros de cámaras y seguimiento de movimientos.

La familia del adolescente señaló que su comportamiento resulta completamente inusual. Su madre, Eva Yan, declaró que sospecha que el viaje estuvo motivado por la intención de conocer a una persona con la que solo había interactuado en Roblox. Se trata de una plataforma ampliamente utilizada por niños y adolescentes en el mundo de los videojuegos en línea.

Tanto ella como el padre, James Medlin, han expresado su desconcierto y preocupación. Afirmaron que Thomas nunca había abandonado el hogar sin avisar ni mostrado señales de querer hacerlo.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA POLICÍA?

Mientras la investigación continúa, la policía ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita dar con el paradero del joven.

La familia, por su parte, organizó grupos de búsqueda en Long Island, Manhattan y Brooklyn, visitando refugios y espacios públicos sin resultados hasta ahora.

Incluso, previo a la llegada de temperaturas más bajas y condiciones climáticas adversas por la tormenta invernal que azota a Estados Unidos, se había incrementado la urgencia de las labores de búsqueda.

¿QUÉ DIJO ROBLOX SOBRE EL NUEVO CASO?

Roblox emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y aseguró estar colaborando con las autoridades.

Asimismo, la empresa recalcó —pese a no ser la primera vez que un joven es víctima de interacciones con extraños por medio de la plataforma— que cuenta con sistemas de seguridad diseñados para impedir el intercambio de información personal entre usuarios, aunque reconoció que ningún mecanismo es infalible.

En noviembre del año pasado, en respuesta a crecientes denuncias y preocupaciones legales sobre la seguridad infantil, Roblox anunció la implementación de un sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial, junto con controles parentales avanzados.