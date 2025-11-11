La advertencia que hizo Trump en caso de que EEUU entre en una «guerra»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no quiere iniciar una guerra, pero advirtió que en caso de declarar una será «rápida y violenta».

«Recuerda, Hillary Clinton dijo: ‘Estaremos en guerra’. Yo detuve ocho guerras en los últimos nueve meses. Yo no quiero estar en guerras», indicó Trump durante una entrevista exclusiva en el programa The Ingraham Angle, con la periodista Laura Ingraham de Fox News.

En este sentido, advirtió que usarían todos sus recursos para acabar la hipotética guerra lo más rápido posible. «Si estoy en guerra, ganaremos rápido y será violenta».

🚨 ÚLTIMA HORA Trump: «No quiero estar en una guerra. Pero si estamos en una guerra, lo vamos a ganar rápido y será violento…» Sigan @RepublicaUSA para más información. pic.twitter.com/Y1aPxvpUjJ — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 11, 2025

Por otra parte, se refirió al largo cierre de gobierno y cómo su política hacia los migrantes tuvo que ver con eso. «Bueno, el país pierde mucho dinero con esto. Y, eh, no reciben mucho, pero nadie recibe mucho. Pero, es terrible. Lo que realmente querían era un billón y medio de dólares para la gente que entró ilegalmente. Gente que entraba y salía de las cárceles, ya sabes, como Venezuela, que vació sus cárceles».

«Sí, ya lo sé. Es una exageración. Querían un billón y medio para atención médica de gente que, en algunos casos, eran exactamente 11.888 asesinos, muchos de los cuales habían matado a más de una persona. Así que llegaron e inundaron nuestro país, y quieren recibir atención médica, y nosotros estamos tratando de expulsarlos porque no queremos 11.000 asesinos en nuestro país», añadió.

«No lo quieres. Nadie lo quiere. Y tenemos narcotraficantes y todo lo demás que quieren para asegurarse de tener buena atención médica. Eso no representa los valores de nuestro país. Y habría perjudicado la atención médica de otras personas», concluyó.