EEUU

La advertencia que hizo Trump en caso de que EEUU entre en una «guerra»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no quiere iniciar una guerra, pero advirtió que en caso de declarar una será «rápida y violenta».

«Recuerda, Hillary Clinton dijo: ‘Estaremos en guerra’. Yo detuve ocho guerras en los últimos nueve meses. Yo no quiero estar en guerras», indicó Trump durante una entrevista exclusiva en el programa The Ingraham Angle, con la periodista Laura Ingraham de Fox News.

Leer Más

Bloquearon temporalmente orden ejecutiva de Trump para negar ciudadanía por nacimiento en EEUU
Lo que se sabe de Erik Menéndez luego de ser hospitalizado por graves cálculos renales
Biden espera que Colombia pueda mediar negociaciones con el chavismo

En este sentido, advirtió que usarían todos sus recursos para acabar la hipotética guerra lo más rápido posible. «Si estoy en guerra, ganaremos rápido y será violenta».

LEA TAMBIÉN: SENADO COMENZÓ VOTACIÓN PARA APROBAR UN PAQUETE DE FINANCIACIÓN Y REABRIR EL GOBIERNO

Por otra parte, se refirió al largo cierre de gobierno y cómo su política hacia los migrantes tuvo que ver con eso. «Bueno, el país pierde mucho dinero con esto. Y, eh, no reciben mucho, pero nadie recibe mucho. Pero, es terrible. Lo que realmente querían era un billón y medio de dólares para la gente que entró ilegalmente. Gente que entraba y salía de las cárceles, ya sabes, como Venezuela, que vació sus cárceles».

«Sí, ya lo sé. Es una exageración. Querían un billón y medio para atención médica de gente que, en algunos casos, eran exactamente 11.888 asesinos, muchos de los cuales habían matado a más de una persona. Así que llegaron e inundaron nuestro país, y quieren recibir atención médica, y nosotros estamos tratando de expulsarlos porque no queremos 11.000 asesinos en nuestro país», añadió.

«No lo quieres. Nadie lo quiere. Y tenemos narcotraficantes y todo lo demás que quieren para asegurarse de tener buena atención médica. Eso no representa los valores de nuestro país. Y habría perjudicado la atención médica de otras personas», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

venezolana
«El extranjero te da para comer»: Así se defendió una venezolana ante acto de xenofobia de un taxista chileno
Mundo
venezolanos
«El mercado del mes o de la quincena ya no existe»: Venezolanos realizan compras diarias por situación económica
Venezuela
Fanb activó «fase superior del Plan Independencia 200» en medio de las tensiones con EEUU: ¿En qué consiste?
Venezuela