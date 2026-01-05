Juez de 92 años presidirá juicio en contra de Maduro, es el mismo que lleva el caso contra El Pollo Carvajal

Organismos de justicia de los Estados Unidos designaron para presidir el juicio contra Nicolás Maduro a Alvin Hellerstein, un juez judío ortodoxo, de 92 años, que fue nombrado por Bill Clinton, hace casi tres décadas.

El juez, nacido en Nueva York en 1933, ejerció como abogado del ejército de los Estados Unidos y abogado en el sector privado. En mayo de 1998 lo designaron como juez federal del distrito sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Es uno de los jueces activos con más años de carrera.

Hellerstein, que estudió derecho en la Universidad de Columbia (Nueva York), comenzó como becario en el juzgado que ahora preside. Durante su carrera ha emitido sentencias bien fundamentadas y se ha esforzado por mantener una postura imparcial, a pesar de ser un reconocido miembro de la comunidad judía.

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra privado de libertad en el centro de detención de reclusos de Brooklyn.

Hellerstein ha tenido un papel central en algunos de los casos más delicados de Estados Unidos. En su historial figura haber presidido juicios por las reclamaciones por los daños de las torres gemelas durante el atentado del 11-S, el de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein o el del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.

Este juez también está llevando el caso contra el exgeneral venezolano Hugo, El Pollo, Carvajal, acusado de narcotráfico. Carvajal, exdiputado y antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, ha decidido colaborar con las autoridades desde hace meses para intentar reducir su pena. Cabe recordar que se declaró culpable de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y narcoterrorismo en el mismo tribunal federal de Nueva York donde se espera que transcurra el juicio de Maduro.

El documento de acusación de la fiscalía general de Estados Unidos le imputa a Maduro por cuatro presuntos delitos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Y los hace extensivos a su esposa, su hijo y otros dos altos funcionarios de su Gobierno.

La fiscalía acusa a Maduro de enriquecerse ilegalmente durante sus años por los distintos niveles del Gobierno de Venezuela y de tener planes para inundar Estados Unidos de droga.