Juez aplazó el inicio del juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores, esta será la nueva fecha

El juez federal Alvin Hellerstein aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El juicio estaba previsto inicialmente para el 1 de junio, sin embargo, el juez tomó la decisión luego de la audiencia realizada este jueves en la que ambos se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Maduro aseguró que está basada en «falsas acusaciones y testimonio contra su persona». Según dijo, se trata de una «suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado».

Flores, por su parte, fue más comedida y se limitó a declararse «completamente inocente» y «no culpable» de los nuevos cargos.

Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Tras la nueva acusación, Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión y conspiración para poseer armas destructoras, y conspiración para cometer torturas.

No está previsto que se celebre otra audiencia hasta el mes de diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.

La defensa solicitó contar con más tiempo para poder preparar su respuesta a la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense.

Con información de EFE