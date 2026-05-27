Joven venezolano murió en aparatoso accidente en Florida tras celebrar su graduación

Un joven venezolano de tan solo 18 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Florida pocas horas después de haberse graduado.

El migrante respondía al nombre de Hendry Aceituno Gudiño quien estaba manejando a su casa después de una cena de celebración con su novia y el padre de ella, según relató un amigo cercano. Era exalumno de la preparatoria Boca Raton High School.

«Ese mismo día, Hendry se graduó», escribieron sus familiares en una página de GoFundMe. «Un logro por el que había trabajado duro, con dedicación y el profundo deseo de enorgullecer a su madre».

Los hechos ocurrieron a las 8:40 de la noche cuando el suegro del venezolano perdió el control del vehículo, cruzó todos los carriles y chocó contra una barandilla en la mediana. Tanto él, de 52 años, como Gudiño fueron declarados muertos en el lugar del accidente.

Los paramédicos trasladaron a la novia de Gudiño, de 16 años hasta un centro de salud cercano. Ella iba sentada en el asiento trasero y no resultó con heridas que comprometieran su vida según el informe del accidente.

Gudiño había llegado desde Venezuela en 2023. Según un compañero de clases soñaba con graduarse por su madre, Anielka, y por su difunta abuela. «Tenía muchísimos sueños y metas, como todo el mundo», comentó.

«Sobre todo, era muy leal, y siempre que necesitabas hablar de un tema serio, él estaba ahí. Era una persona muy madura a pesar de su edad, y no merecía que le pasara esto», agregó.

La directora de la escuela secundaria de Boca Ratón, Suzanne King, lamentó lo ocurrido en un comunicado. «Con profunda tristeza les comunico que uno de nuestros estudiantes falleció inesperadamente . En nombre de toda la comunidad escolar, me pondré en contacto con la familia del estudiante para expresarles nuestras más sinceras condolencias y ofrecerles nuestro apoyo».

Anielka Gudiño, madre del joven venezolano, lamentó lo ocurrido en conversación con WPTV. «Es una muerte trágica y creo que nadie merece morir así. Es muy doloroso. Todo es doloroso. Un adolescente lleno de vida, de 18 años. Tenía toda una vida por delante».

«Lo voy a extrañar muchísimo. Éramos él y yo. Todo esto va a ser muy difícil para mí», concluyó.