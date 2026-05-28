JetBlue planea tener vuelos directos entre Fort Lauderdale y Venezuela, esto dijo la aerolínea

La aerolínea JetBlue informó este jueves que planea tener vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela.

La ruta propuesta está sujeta a la aprobación de las autoridades y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela.

«La nueva ruta conectará Caracas con la ciudad de referencia de JetBlue en Fort Lauderdale, una puerta de entrada clave al Caribe y a Latinoamérica, donde la aerolínea ofrece a sus clientes una amplia red de destinos en toda la región», acotó la empresa.

LOS VUELOS DE JETBLUE

JetBlue señaló que tiene previsto comenzar a operar antes de que termine el año, y se espera que los pasajes salgan a la venta en los próximos meses.

«Fort Lauderdale sigue siendo la puerta de entrada de JetBlue al Caribe y a Latinoamérica. Y creemos que existe una importante oportunidad para ampliar nuestra presencia en la región con el servicio previsto a Caracas», afirmó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de redes y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

Asimismo, sostuvo que «el sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana. Esta nueva ruta ayudaría a conectar a familias y seres queridos gracias a las tarifas competitivas y al servicio galardonado de JetBlue».

JetBlue tiene previsto operar la ruta a Caracas con sus aviones Airbus A320.