EEUU

JetBlue planea tener vuelos directos entre Fort Lauderdale y Venezuela, esto dijo la aerolínea

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
JetBlue
Ambas aeronaves estaban cerca del espacio aéreo de Venezuela. / Archivo

La aerolínea JetBlue informó este jueves que planea tener vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela.

La ruta propuesta está sujeta a la aprobación de las autoridades y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela.

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«La nueva ruta conectará Caracas con la ciudad de referencia de JetBlue en Fort Lauderdale, una puerta de entrada clave al Caribe y a Latinoamérica, donde la aerolínea ofrece a sus clientes una amplia red de destinos en toda la región», acotó la empresa.

LOS VUELOS DE JETBLUE

JetBlue señaló que tiene previsto comenzar a operar antes de que termine el año, y se espera que los pasajes salgan a la venta en los próximos meses.

«Fort Lauderdale sigue siendo la puerta de entrada de JetBlue al Caribe y a Latinoamérica. Y creemos que existe una importante oportunidad para ampliar nuestra presencia en la región con el servicio previsto a Caracas», afirmó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de redes y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

Asimismo, sostuvo que «el sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana. Esta nueva ruta ayudaría a conectar a familias y seres queridos gracias a las tarifas competitivas y al servicio galardonado de JetBlue».

JetBlue tiene previsto operar la ruta a Caracas con sus aviones Airbus A320.

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