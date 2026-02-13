«Jeffrey Epstein fue estrangulado»: Doctor que examinó el cadáver pide que la investigación sobre su muerte sea reabierta

La controversia en torno a la muerte del delincuente sexual Jeffrey Epstein volvió a intensificarse tras las recientes declaraciones del doctor Michael Baden, un reconocido patólogo que estuvo presente durante la autopsia realizada en 2019.

Baden, quien actuó como observador en nombre de la familia del financiero, sostiene que la causa del fallecimiento debería investigarse nuevamente, ya que no está convencido de la conclusión oficial de suicidio emitida por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

Según afirmó al diario The Telegraph, la evidencia disponible apunta a que la muerte “probablemente fue causada por presión de estrangulamiento en lugar de ahorcamiento”.

«Mi opinión es que su muerte probablemente fue causada por presión de estrangulamiento en lugar de ahorcamiento», dijo al mencionado medio de comunicación el patólogo.

“Dada toda la información disponible ahora, se justifica una mayor investigación sobre la causa y la forma de la muerte”, agregó.

Y continuó: “Cuando el médico forense realizó la autopsia, ambos acordamos que, con base en el informe de la autopsia y la información disponible, se necesitaba más información para determinar la causa y la forma de la muerte”.

Aunque Baden no realizó la autopsia, recalca que sus hallazgos profesionales fueron “no concluyentes” y enfatizó que la investigación debía continuar.

Sin embargo, pocos días después, la entonces jefa médica forense de Nueva York, la doctora Barbara Sampson, dictaminó que Epstein se había suicidado por ahorcamiento, pese a no haber estado presente en el procedimiento.

Sampson ha defendido públicamente su conclusión y rechazó las afirmaciones de Baden.

ARCHIVOS EPSTEIN

El debate se reavivó con la publicación reciente de fragmentos de archivos gubernamentales relacionados con el caso, incluidos videos de seguridad de la noche en que Epstein murió en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Uno de los elementos que más especulación ha generado es un “minuto faltante” en las grabaciones, lo que ha alimentado teorías sobre la posible entrada no detectada de otra persona en la celda.

Otro video muestra un destello naranja ascendiendo por una escalera cercana, algo que las autoridades describieron como “posiblemente” un recluso, aunque sin mayor precisión.

La difusión de estos materiales forma parte de la entrega de los llamados “archivos Epstein” por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre los cuales también se incluyó una versión redactada de la autopsia.

En ese documento, la forma de muerte aparece marcada como “pendiente”, y las casillas correspondientes a suicidio u homicidio permanecen en blanco.

A juicio de Baden, este tipo de inconsistencias refuerza la necesidad de reexaminar el caso con mayor profundidad y transparencia.