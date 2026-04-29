James Comey, el exdirector del FBI que se entregó tras ‘amenazar de muerte’ a Trump con conchas marinas

El exdirector del FBI James Comey se entregó este miércoles, 29 de abril a las autoridades federales y compareció ante el juez William Fitzpatrick en Virginia, tras ser acusado de «amenazar de muerte» al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mediante una publicación en redes sociales.

La imagen, que mostraba conchas marinas formando el número «86 472», fue interpretada por el Departamento de Justicia como una alusión directa al mandatario, el 47.º presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, durante la audiencia, el abogado de Comey, Pat Fitzgerald, anunció que presentará varias mociones en el Distrito Este de Carolina del Norte, entre ellas una por presunto enjuiciamiento vengativo.

También solicitó, al Departamento de Justicia, que preserve todos los registros relacionados con el caso.

Comey, escoltado por un alguacil federal, abandonó la sala sonriendo hacia la galería, sin que se registrara una declaración de culpabilidad, ya que no puede ser procesado en Virginia.

De esta manera, la comparecencia marca el inicio formal de un proceso penal que, según expertos jurídicos citados por diversos medios, podría representar un desafío significativo para la fiscalía.

El caso plantea interrogantes sobre la interpretación legal de los mensajes simbólicos en redes sociales. También, respecto a la capacidad del Departamento de Justicia para demostrar que la publicación constituía una amenaza real o imprudente contra el presidente.

ACUSACIÓN CONTRA COMEY

Comey terminó acusado formalmente este martes, en Carolina del Norte, por la fotografía publicada el año pasado.

El Departamento de Justicia sostiene que «86» es un término usado en la industria restaurantera para retirar algo o a alguien. Mientras que «47» aludiría al número presidencial de Trump.

Comey, en respuesta, eliminó posteriormente la publicación. Aseguró que desconocía las connotaciones violentas atribuidas a la cifra, insistiendo en que su intención era política y no un llamado a la violencia.

Esta es la segunda acusación que enfrenta Comey en un año. Vale recordar, que la primera fue por el caso de presunta declaración falsa y obstrucción que luego desestimó la justicia estadounidense.

Su historial de tensiones con Trump, que se remonta a su gestión como director del FBI, añade un trasfondo controversial al proceso. El mismo, ahora dependerá de si los fiscales logran demostrar la supuesta mala intención detrás de la imagen.