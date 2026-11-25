Lo que parecía ser un golpe de suerte terminó en una detención migratoria para Ariel Antonio Velásquez Morales, un salvadoreño que ganó un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts, en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó sobre el arresto del hombre. Habría ingresado irregularmente al país en mayo de 2013 y tenía una orden de deportación desde abril de 2014.

Velásquez Morales compró un boleto de lotería instantánea de 10 dólares en un establecimiento de East Boston. Tras resultar ganador, optó por recibir el premio en un único pago de 650.000 dólares antes de impuestos.

Días después de reclamar el dinero, la Lotería de Massachusetts compartió en sus redes sociales una fotografía del salvadoreño sosteniendo el cheque simbólico. El 24 de noviembre fue detenido por agentes federales.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

¿QUÉ PASÓ CON EL PREMIO?

En su comunicado, ICE defendió la detención al señalar que los derechos y privilegios reservados a los ciudadanos estadounidenses no corresponden a los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, las normas de la Lotería de Massachusetts no establecen la ciudadanía estadounidense como requisito para participar y reclamar premios.

TE PUEDE INTERESAR: EL ACTO HEROICO DE UN PADRE POR SALVAR A SU HIJO: CONDICIONES CLIMÁTICAS EN UNA MONTAÑA COMPLICÓ CAMINATA FAMILIAR

Las autoridades no han informado si el dinero será objeto de alguna medida legal ni han confirmado que la fotografía publicada haya facilitado la localización del salvadoreño.