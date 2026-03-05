Inesperado giro de Trump: Destituye a la polémica Kristi Noem y reveló quién será su reemplazo en la política migratoria

La política migratoria de Estados Unidos tendrá una ‘nueva cara’ a partir del 31 de marzo, puesto que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en medio de una crisis marcada por la violencia de operativos migratorios y la falta de financiación del departamento.

«Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran Estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026», escribió Trump en una publicación en su red social, Truth.

En su mensaje, Trump elogió la carrera de Mullin, quien acumula una década en la Cámara de Representantes y tres años en el Senado.

Además de resaltar su origen como nativo americano y pasado como luchador profesional de artes marciales mixtas, el presidente subrayó su cercanía con las comunidades tribales y su compromiso con la seguridad fronteriza.

Según Trump, Mullin será clave para detener la delincuencia migratoria y el tráfico de drogas, reforzando la narrativa de mano dura que caracteriza su política.

«Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Markwayne será un excelente secretario de Seguridad Nacional», añade el mandatario.

También anunció que Noem asumirá funciones como Enviada Especial para el Escudo de las Américas, un nuevo programa de seguridad que será presentado el sábado en Doral, Florida.

¿POR QUÉ SE DESTITUYE A NOEM?

Lo primero a precisar, es que el relevo en el DHS llega tras meses de controversia por la gestión de Noem.

La exsecretaria fue la encargada de ejecutar la meta presidencial de realizar la “mayor deportación de la historia”, lo que derivó en operativos masivos y detenciones denunciadas como violentas.

Su figura se desgastó especialmente tras dos incidentes en Minneapolis, donde agentes migratorios mataron a ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) durante protestas contra las redadas.

Estos hechos desataron una ola de indignación nacional y pusieron en entredicho la legitimidad de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

El primero de los casos fue el de Renee Good, poeta y madre de familia de 37 años, quien murió a manos de agentes del ICE en enero.

Noem defendió la actuación de los agentes y calificó a la víctima como “terrorista doméstica”, lo que intensificó las críticas.

Semanas después, un segundo ciudadano, Alex Pretti, falleció en circunstancias similares, y nuevamente la secretaria responsabilizó a la víctima.

Pero lo más complejo, es que los videos grabados por testigos contradijeron la versión oficial, aumentando la presión sobre la administración.

TAMBIÉN LOS REPUBLICANOS

La indignación no se limitó a la oposición demócrata. Sectores republicanos también comenzaron a exigir la salida de Noem, al considerar que su postura intransigente estaba dañando la imagen del Gobierno.

Incluso dentro de la propia administración, figuras como Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, presionaron por su destitución.

De hecho, Homan fue enviado a Minneapolis para contener la crisis, pero el desgaste político ya era evidente y el operativo migratorio en Minnesota fue declarado concluido en febrero.

COMPARECENCIA ANTE EL SENADO

El desenlace llegó esta semana, cuando Noem compareció ante el Senado y se negó a disculparse por sus declaraciones contra Good y Pretti.

Además, reveló que Trump había autorizado una costosa campaña televisiva para promover su nominación, algo que la Casa Blanca desmintió tajantemente.

Según versiones, Noem habría utilizado su posición para proyectarse hacia una futura carrera política, algo que también habría molestado en el seno republicano.

Lo cierto, es que con su salida, Trump buscaría recomponer la estrategia migratoria y dar un nuevo impulso a su agenda con un aliado de confianza al frente del DHS.