Imputada candidata al Congreso que se opuso a políticas migratorias de Trump y obstaculizó labores del ICE

La candidata demócrata para el Congreso de los Estados Unidos Kat Abughazaleh enfrenta cargos federales por supuestamente interferir con las funciones de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información detallada por NBC News y otros medios, el incidente ocurrió el pasado 26 de septiembre frente a un centro migratorio en Broadview, en Illinois, durante una protesta organizada por activistas proderechos de los migrantes.

Según el Departamento de Justicia, Abughazaleh y otros cinco manifestantes rodearon el vehículo oficial del agente, impidiéndole avanzar.

El gran jurado que presentó la acusación sostiene que los imputados “conspiraron entre sí y con otros, conocidos y desconocidos, para impedir mediante la fuerza, la intimidación y las amenazas” que el agente cumpliera con sus funciones.

Además, se indicó que los manifestantes “golpearon agresivamente” el vehículo, rompieron un retrovisor y el limpiaparabrisas trasero y grabaron un mensaje en la carrocería con la palabra “PIG” (CERDO).

Según el medio, ninguno de los acusados fue arrestado, pero fueron notificados de la acusación formal y se entregarán voluntariamente el próximo miércoles, 5 de noviembre, según consta en un documento judicial.

Asimismo, se indicó que la jueza April M. Perry, designada por el expresidente de los Estados Unidos Joe Biden, está a cargo del caso.

¿QUÉ DIJO LA CANDIDATA DEMÓCRATA?

La candidata demócrata al distrito nueve de Illinois dijo en Instagram tras conocerse su imputación que los cargos eran injustos. Sostuvo que son “otro intento” de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de criminalizar las protestas y castigar a aquellos que tiene la valentía de «hablar en alto».

«He sido acusada en una imputación federal presentada por el Departamento de Justicia. Esta persecución política es un ataque contra todos nuestros derechos de la Primera Enmienda. No me rendiré y vamos a ganar», escribió Abughazaleh.

«Chicago no se amedrenta ante los matones enmascarados que lanzan gases lacrimógenos contra nuestros barrios. Esta administración está recurriendo a la instrumentalización del sistema legal federal para intimidarnos y silenciarnos», agregó.

Abughazaleh es una periodista que se postula para el Congreso por el 9.º Distrito Congresional de Illinois. El puesto está actualmente representado por la congresista demócrata Jan Schakowsky, quien se retira. En concreto, es conocida por ser abiertamente crítica contra las políticas migratorias del gobierno de Trump.

I have been charged in a federal indictment sought by the Department of Justice. This political prosecution is an attack on all of our First Amendment rights. I’m not backing down, and we’re going to win. pic.twitter.com/szOSZa1h3z — Kat Abughazaleh (@KatAbughazaleh) October 29, 2025

MANIFESTACIONES EN CHICAGO

Como se ha informado oportunamente, las instalaciones migratorias ubicadas en Broadview se han convertido en un punto recurrente de protesta desde que comenzó la llamada ‘Operación Midway Blitz’, una iniciativa del Gobierno estadounidense desplegada en Chicago.

Las autoridades aseguran que el objetivo principal es combatir la criminalidad en la zona. Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos han denunciado que esta operación también estaría siendo utilizada como pretexto para intensificar las detenciones de migrantes.