ICE detuvo al venezolano Oswaldo Pirela en Texas, es coach de los Padres de San Diego en la MLB

Agentes migratorios de ICE detuvieron al venezolano Oswaldo Pirela, quien es coordinador de receptores de los Padres de San Diego en las ligas menores.

Pirela se disponía a viajar en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, informó su esposa, Kemberly Ávila.

El equipo filial de Triple-A de los Padres tiene su sede en El Paso. Por lo cual, Pirela se disponía a regresar a casa con su familia en Arizona.

Ávila declaró que ha estado en contacto con su esposo y que los Padres están brindando apoyo a su familia.

Pirela, de 34 años y padre de dos niñas, no portaba su permiso de trabajo al momento de su detención, indicó Jorge Pirela, hermano de Oswaldo, lo que pudo influir en la detención.

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«Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas», dijeron los Padres en un comunicado el lunes. «Estamos trabajando para obtener más información y no haremos más comentarios por el momento».

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Ávila dijo que Pirela y su familia tienen solicitudes de asilo pendientes. Todos los miembros de la familia portan documentos de identidad temporales.

Además, afirmó que su marido no había tenido ningún encuentro previo con funcionarios de inmigración durante su estancia en Estados Unidos.

Daniela Pirela declaró en una entrevista telefónica para NBC News que habló brevemente con su hermano, pero que no está al tanto de las condiciones en las que vive mientras está detenido.

«Es una persona muy fuerte y trata de no preocuparnos. Va a decir que está bien. Eso es lo que dijo», indicó.

«Hizo todo dentro del marco legal, tal como lo exige Estados Unidos. Ama este país», añadió.