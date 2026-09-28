ICE detuvo a una ingeniera venezolana tras acudir a una cita migratoria, trabajaba en la Alcaldía de Dallas

Organismos migratorios de los Estados Unidos detuvieron a la ingeniera venezolana y exprofesora de la Universidad de Los Andes (ULA), Patricia Váldez.

La detención ocurrió mientras la profesional acudía a una cita de presentación como solicitante de asilo. Los uniformados trasladaron a la mujer, madre de un bebé de tan solo tres meses, a un centro de detención en el estado de Oklahoma.

La venezolana de 37 años y oriunda del estado Mérida, vive en Texas y trabaja como ingeniera en la Alcaldía de Dallas. Váldez cuenta con gran reconocimiento en el área y cuenta con las certificaciones Engineer in Training (EIT) y Project Management Professional (PMP), y recientemente aprobado el examen PE Civil Construction .

De la misma forma, también participa en comunidades de ingenieros connacionales, donde comparte experiencias laborales y recomendaciones.

Familiares y amigos de la venezolana iniciaron una campaña de recaudación de fondos para pagar su defensa legal y el sustento de su bebé durante el proceso.

“Pedimos apoyo a la comunidad y a las autoridades para visibilizar el caso y lograr que Patricia pueda reunirse lo antes posible con su bebé de tres meses. Ella ha cumplido con cada uno de los requerimientos de la ley, trabajando honestamente y aportando profesionalmente a este país mientras espera la resolución de su proceso de asilo”, manifestaron sus familiares en declaraciones a medios locales.