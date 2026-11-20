Franyely Rodríguez, exarquera de la selección femenina de fútbol de Venezuela y residente de Doral, fue identificada como la mujer detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el jueves 19 de noviembre de 2026, en un procedimiento que quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales.

De acuerdo con testimonios de amigos y familiares, Rodríguez se encontraba cumpliendo con su proceso migratorio en Estados Unidos, contaba con un permiso de trabajo vigente y no tenía antecedentes policiales. Estas afirmaciones corresponden a sus allegados y aún no han sido corroboradas mediante documentación oficial.

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TRAYECTORIA DEPORTIVA

Franyely Rodríguez cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol femenino. Como guardameta, representó a Venezuela en las Copas Mundiales Sub-17 de Costa Rica 2014 y Sub-20 de Papúa Nueva Guinea 2016. También desarrolló parte de su carrera profesional en clubes colombianos, entre ellos Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.

Su historia migratoria ya había recibido atención de la prensa internacional en 2023, cuando se conoció que la exjugadora atravesó la peligrosa selva del Darién con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

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APOYO PARA SU DEFENSA LEGAL

La detención ha generado preocupación entre las personas cercanas a Rodríguez, quienes sostienen que la deportista estaba dando seguimiento a sus trámites migratorios.

Sus familiares buscan recaudar fondos para cubrir los gastos de representación legal y afrontar el proceso que enfrenta ante las autoridades estadounidenses.

El caso ocurre en medio de un creciente debate en Doral sobre los operativos migratorios y la cooperación entre las autoridades municipales y ICE.