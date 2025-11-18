Horror en Tennessee: Mujer fue asesinada por su propio esposo e hijo, lo que encontró la policía en la casa fue macabro

Una mujer originaria de Costa Rica fue asesinada por su esposo e hijo de 18 años en su propia casa ubicada en el condado de Sequatchie, Tennessee, Estados Unidos.

La víctima respondía al nombre de Silvia Vilchez. En la casa los agentes encontraron varias manchas rojas en la alfombra que se cree que son de sangre, salpicaduras rojas en las paredes, escritorios y fotografías, y una aspiradora industrial que contenía lo que parecía ser sangre.

Los restos del cuerpo aparecieron posteriormente en una pila de cenizas fuera de la casa en una zona boscosa.

REGISTRARON LA CASA

Según los informes, los agentes ejecutaron una orden de registro el 30 de octubre después de declaraciones contradictorias de su esposo, David W. Gardiner, y su hijo, Gabriel M. Vilchez, quienes primero dijeron a los oficiales que la mujer estaba en Costa Rica.