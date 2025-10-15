Horror en Disney World: Turista fue encontrada muerta en uno de los hoteles del parque

La magia de Disney World se vio empañada, cuando una turista perdió la vida en un incidente ocurrido en el Contemporary Resort, uno de los hoteles más emblemáticos del parque ubicado en Orlando, en Florida (EEUU).

Según reportes citados por New York Post y otros medios locales, la persona cayó —o presuntamente saltó— desde la plataforma del monorraíl justo antes de las 7:00 de la noche (hora local) del martes.

La víctima, identificada como Summer Equitz, murió por múltiples heridas por impacto contundente en el Contemporary Resort de Disney World cerca de Magic Kingdom.

Poco después, la muerte fue declarada como «suicidio», confirmó el médico forense del condado de Orange a People este miércoles, 15 de octubre.

Lo que se detalló, es que las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del suceso, mientras que el parque activó sus protocolos de emergencia y suspendió temporalmente el servicio del monorraíl en esa zona.

LA TURISTA ESTABA “DESAPARECIDA”

A la turista y ferviente fanática de Disney la encontraron muerta, pocas horas después de haber desaparecido de su hogar en Illinois, según informó la policía.

De hecho, se creó una página de personas desaparecidas en un hilo de Reddit para fanáticos de Disney, aparentemente por un pariente de Equitz, antes de su muerte. Este instó a las personas a llamar a la policía si veían a la mujer en el resort.

Equitz, quien según informes pasó su luna de miel en el parque temático «en momentos más felices» y dio a conocer su embarazo a fines del año pasado, salió de su casa en Naperville y tomó un vuelo hacia Orlando sin avisarle a nadie, según se relató en el hilo.

“Ella reservó un vuelo allí sin decirnos nada, desafortunadamente”, escribió el familiar.

En tanto, el foro de Reddit fue eliminado después de que se difundiera la noticia del trágico fallecimiento en las instalaciones de Disney World. De momento, no hay más detalles del lamentable caso.

DISNEY DE LUTO

El incidente ocurre poco más de una semana después de que una mujer de unos 60 años muriera tras viajar en la atracción Haunted Mansion en el sitio hermano de la compañía, Disneyland, ubicado en Anaheim, en California.