Hermana de Messi sufrió fuerte accidente de tránsito en Miami y se vio obligada a suspender su boda

La familia del futbolista Lionel Messi atraviesa horas de preocupación luego de que se confirmara que su hermana menor, María Sol Messi, sufrió un severo accidente automovilístico en Miami (EEUU), que la obligó a suspender su boda, prevista para el 3 de enero de 2026 en Rosario (Argentina).

De acuerdo con medios estadounidenses y argentinos, la joven hermana de Messi, de 32 años, se descompensó mientras conducía su vehículo y terminó chocando contra una pared, lo que le provocó múltiples lesiones de consideración.

El siniestro ocurrió en la ciudad de Miami, donde María Sol reside junto a su pareja, Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico juvenil del Inter Miami.

Según confirmaron fuentes familiares, la hermana del capitán argentino sufrió fracturas en dos vértebras, una lesión en el talón, fractura en la muñeca y quemadura importante en el brazo.

Aunque se encuentra fuera de peligro, el cuadro clínico requiere una rehabilitación prolongada que imposibilita cualquier tipo de celebración en el corto plazo.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró haber hablado directamente con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.

Ella confirmó que la joven fue atendida de urgencia en Estados Unidos y posteriormente trasladada a Rosario para continuar su recuperación rodeada de su familia.

Precisó, que el traslado se realizó una vez que los médicos estadounidenses lograron estabilizarla y autorizar el viaje.

MESSI Y LA BODA SUSPENDIDA

Como se apuntó, la boda entre María Sol y Arellano, que llevaba meses de preparación y contaba con la presencia confirmada de Lionel Messi y su familia, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

El evento, que iba a realizarse en Rosario a comienzos de enero, era uno de los acontecimientos más esperados por el círculo íntimo del futbolista.

Mientras tanto, la familia Messi ha pedido respeto y discreción, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas desde Argentina, Estados Unidos y otros países.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre cómo ocurrió el accidente, debido a que la familia mantiene un estricto hermetismo y extrema la cautela ante la delicada situación médica.