¿Hará frío en el sur de Florida? Esto se sabe sobre la posible llegada del vórtice polar

El inicio de diciembre de 2025 ha traído un marcado contraste en el clima de Estados Unidos. Mientras el centro y el este del país se preparan para recibir ráfagas de aire ártico impulsadas por el vórtice polar, Miami y el sur de Florida mantienen un escenario mucho más benigno.

Los meteorólogos citados por El Nuevo Herald señalaron que ciudades como Tallahassee y Gainesville experimentarán mínimas cercanas a los 39 y 42 grados Fahrenheit, respectivamente, mientras que Tampa rondará los 53 grados.

En comparación, Miami apenas descenderá a los 63 grados, una cifra que para los residentes locales puede sentirse como un “frío polar”, aunque en realidad es bastante suave.

En concreto, según el Servicio Meteorológico Nacional y AccuWeather, el sur de Florida no será alcanzado por la ola de frío extremo que dominará otras regiones del país. El pronóstico para el fin de semana y los días siguientes indica temperaturas máximas en torno a los 25 °C y mínimas que rara vez bajarán de los 18 °C.

¿ES PROBABLE QUE LLUEVA?

Las jornadas de este viernes y sábado permanecerán bajo un clima seco, pero un nuevo frente frío recorrerá Miami-Dade y Broward entre la noche del domingo y la mañana del lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

“La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aumentará de noroeste a sureste, por delante y a lo largo del frente, desde el domingo por la tarde hasta el lunes”, dijeron los meteorólogos citados por el mencionado medio.

A storm system crossing the northern Plains into the Midwest on Saturday will bring the potential for heavy snow. Travel impacts are possible, especially where there are higher chances for greater than 4" of snowfall. ❄️ pic.twitter.com/Zy9vyXexJT — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 5, 2025

OLA DE FRÍO EN ESTADOS UNIDOS

En tanto, este mismo viernes, una ola de frío extremo atravesó el Medio Oeste, el Noreste y la región del Atlántico Medio en Estados Unidos, imponiendo temperaturas mínimas históricas y ocasionando cierres escolares junto con retrasos en el transporte.

La irrupción de aire ártico llevó los termómetros a valores negativos en ciudades como Chicago, Nueva York, Buffalo y Washington D.C., en lo que las autoridades meteorológicas califican como el episodio más gélido de la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) y The Weather Channel confirmaron que varias ciudades del noreste y medio oeste de Estados Unidos batieron récords de temperatura mínima en la madrugada del viernes.

Scranton (Pennsylvania) descendió a -14,4 °C, Plattsburgh (Nueva York) alcanzó -20 °C, Springfield (Illinois) registró -17,7 °C y Kalamazoo (Michigan) marcó -16,1 °C. La meteoróloga jefe de ABC News, Ginger Zee, señaló que “el aire más frío del año está instalado en el corazón de estas regiones”, con sensaciones térmicas bajo cero en Boston y Buffalo.

«Un sistema de tormentas que cruzará las llanuras del norte hacia el Medio Oeste el sábado traerá consigo la posibilidad de fuertes nevadas. Es posible que se produzcan impactos en los viajes, especialmente en zonas con mayor probabilidad de nevadas superiores a 10 cm», advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.