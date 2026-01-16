Guardia Costera de EEUU incautó más de una tonelada de cocaína, esta es la impresionante cifra en la que está valorada

Estados Unidos informó la detención de cuatro personas y la incautación de más de una tonelada de cocaína durante una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, en un nuevo golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región.

La Guardia Costera confirmó que la droga decomisada tiene un valor estimado de 18.4 millones de dólares, lo que destaca la magnitud del cargamento e importancia estratégica de estas rutas marítimas para el crimen organizado.

Lo que se precisó, es que el operativo estuvo a cargo del guardacostas Alert, cuya tripulación interceptó una embarcación rápida en el Pasaje de los Vientos, un corredor marítimo frecuentemente utilizado por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la inspección, los agentes confiscaron 2250 libras de cocaína —equivalentes a 1.02 toneladas—, además de siete libras de marihuana valoradas en 7.000 dólares y un arma de fuego.

La embarcación, según las autoridades, operaba como parte de una red que intenta mover cargamentos hacia Norteamérica.

CUATRO DETENIDOS

Los cuatro individuos que viajaban a bordo fueron detenidos y posteriormente entregados, junto con la droga y el armamento incautado, a las autoridades de Bahamas para su procesamiento judicial.

Se destacó, que este tipo de cooperación regional es clave, para sostener la presión sobre las organizaciones criminales transnacionales, que suelen aprovechar las fronteras marítimas para evadir controles.

Tras el decomiso, la tripulación del Alert regresó a su base en Cabo Cañaveral luego de completar una patrulla de 45 días que abarcó el Pasaje de los Vientos, el Mar Caribe y el Pacífico oriental.

Durante esta misión, el guardacostas participó en múltiples operaciones de vigilancia y disuasión, enfocadas en interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y sus territorios.

Además de las labores antidrogas, la tripulación apoyó la Operación Vigilant Sentry, un esfuerzo permanente de la Guardia Costera para prevenir migraciones irregulares y peligrosas en el área de responsabilidad del Distrito Sureste.

Su presencia cerca de Haití, según el comunicado oficial, contribuyó a desalentar travesías marítimas de alto riesgo, reforzando así la seguridad regional y la protección de vidas humanas.